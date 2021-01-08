Alanya´da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde koah hastası yerleşik ABD vatandaşı Edward Earl Jackman (75) evinde ölü bulundu.
Alanya´da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı Edward Earl Jackman bugün evinde solunum cihazına bağlı halde ölü bulundu. Koah hastası olduğu öğrenilen ve 5 yıldır Alanya´da yaşayan Jackman´ın bir hafta önce yaklaşık 4 gün yoğun bakımda kaldığı ve son 3 gündür de durumunun kötü olduğu kaydedildi. Jackman´ın 3 yıllık arkadaşı Alman Monika Förg (52) ile aynı evde yaşadığı, Förg´ün Jackman´ı hareketsiz yatarken görünce durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Jackman´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, yapılan ilk incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadığını belirledi. Förg´ün ifadesine başvurulurken, Jackman´ın cenazesi Covid19 testinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-01-08 23:49:00
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