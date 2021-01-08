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Alanya´da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

DHA

Alanya´da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı evinde ölü bulundu


Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde koah hastası yerleşik ABD vatandaşı Edward Earl Jackman (75) evinde ölü bulundu.
Alanya´da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı Edward Earl Jackman bugün evinde solunum cihazına bağlı halde ölü bulundu. Koah hastası olduğu öğrenilen ve 5 yıldır Alanya´da yaşayan Jackman´ın bir hafta önce yaklaşık 4 gün yoğun bakımda kaldığı ve son 3 gündür de durumunun kötü olduğu kaydedildi. Jackman´ın 3 yıllık arkadaşı Alman Monika Förg (52) ile aynı evde yaşadığı, Förg´ün Jackman´ı hareketsiz yatarken görünce durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Jackman´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, yapılan ilk incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadığını belirledi. Förg´ün ifadesine başvurulurken, Jackman´ın cenazesi Covid19 testinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-01-08 23:49:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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