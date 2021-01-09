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Polonya'dan gelen aile, Alanya'ya hayran kaldı

DHA

Polonya'dan gelen aile, Alanya'ya hayran kaldı


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)POLONYA'dan çocuklarıyla birlikte ilk kez Türkiye'ye gelen Jan Aneta Antoniewicz çifti, Antalya'nın Alanya ilçesine ve Türk insanına hayran kaldı. Mümkün olduğunca Alanya'da kalmak isteyen aile, koronavirüs nedeniyle daha izole bir tatili tercih ettikleri için karavanla geldiklerini ve bunun en doğru karar olduğunu ifade etti.
Koronavirüs sürecinde birçok yerli ve yabancı turist izole yaşam tarzını benimsedi. Birçoğu da tatil anlayışlarını buna göre değiştirdi. Özellikle yabancı turistlerin çoğu Türkiye'ye gelirken karavan, çadır, villa tarzı yerlerde kalarak tatillerini daha az insanla temas ederken geçirmeyi tercih etti. Bunlardan birisi de iki hafta önce karavanla ilk kez Türkiye'ye gelen 3 çocuklu Antoniewicz ailesi oldu. Polonyalı aile, Türkiye'deki tanıdıklarından edindikleri bilgiler doğrultusunda direkt Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelmeye karar verdi
'ALANYA'YI ÇOK BEĞENDİK'
. Jan ve Aneta Antoniewicz çifti, 4 ve 2,5 yaşındaki çocukları ile 8 aylık bebeklerini alarak karavanla Türkiye'ye tatile geldiklerini, yaptıklarını Türkiye seçiminin de en doğru karar olduğunu söyledi.
Bir yazılım şirketinde çalışan ve Mart 2019'dan beri ofise gitmediğini, evden çalıştığını aktaran Jan Antoniewicz (40), Alanya'ya tatile geliş süreçlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Jan Antoniewicz, tatil için izole bir yaşam tercih ettiklerini, bu nedenle karavanla geldiklerini söyledi. Jan Antoniewicz, "Türkiye'ye iki hafta önce geldik. Bu koronavirüs dönemini geçirmek için hoş ve sıcak bir yer arıyorduk. Aynı anda kendimizi diğer insanlardan izole etmek için nereye gitmeliyiz diye düşünüyorduk. Şimdiye kadar Balkanları, Arnavutluk gibi ülkeleri çok gezmiştik. Türkiye'yi en çok seçme nedenimiz, hem burada daha önce hiç bulunmadığımız için hem de en sıcak yerlerden biri olmasından dolayı. Oldukça uzun sürecek olan seyahat bizi biraz endişelendiriyordu. Bir hafta içerisinde buraya gelebildik ve burayı çok beğendik" dedi.
'BURADA HER ŞEY TAM ARADIĞIMIZ GİBİ'
Alanya'yı çok beğendikleri için burada kalabildikleri kadar kalmak istediklerini aktaran Jan Antoniewicz, "Alanya'yı çok beğendik, çok sevdik, bayılıyoruz buraya. Bu nedenle burada daha uzun süre kalmaya karar verdik. Genel olarak seyahat ederken şehrin dışında kalmayı tercih ederiz ama Alanya'yı o kadar çok sevdik ki sanırım burada bizim şu an 4'üncü günümüz. Alanya'nın alt yapısını çok beğendik. Sahilleri harikulade. Çok güzel yeşil alanları var. Çok sayıda çocuk parkı var. Teleferiğe binmeyi de çok istiyorduk ancak maalesef şu an çalışmıyor. Değişik mağazaları var. İnsanları çok sempatik. Her şey tam aradığımız gibi" diye konuştu.
'VİZEMİZ NE KADAR İZİN VERİRSE TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYORUZ'
Karavanla tatil yapmanın çok güzel bir şey olduğunu, kendini özgür hissettiğini belirten Jan Antoniewicz, Alanya'daki tatilleri için şunları söyledi:
"Burada ne kadar kalacağımızı ve buradan sonra nereye gideceğimize dair planımız net, bilmiyoruz. Karavanla seyahat etmenin en büyük artısı bu. İstediğimiz anda devam edebiliriz. Bu çok güzel bir şey. Bu aracın size verdiği özgürlük. Şimdilik Alanya'dayız. Hafta sonu dağlara çıkmayı düşünüyoruz, çünkü burada dağlar çok güzel ve ben dağları çok severim. Planımız şimdilik bu şekilde. Türkiye'de ne kadar daha kalacağımızı bilmiyorum. Belki 1 ay belki 3 ay, vizemiz artık ne kadar izin verirse."
'BİZİM İÇİN EN İYİ YER TÜRKİYE'
Aneta Antoniewicz (39) ise, "İhtiyacımız olan her şey burada var. Çocuklarla oynamak için, çocuklara hem yemeği hem eğlenceyi sağlamak için her şey var. Eşim de aynı anda çalışabiliyor. Alanya'da muhteşem oyun parkları var. Sahilleri harika. Paket olarak yemek alabilme imkanları çok. Bizim için sürekli koşturan 3 çocukla bu en iyisi. Biz yine de hiçbir zaman restorana girmiyoruz. Bu kadar ufak çocuklarla kargaşa ve curcuna sebebi olmak istemiyoruz. Bu nedenle burayı çok sevdik. Hava çok güzel, insanlar inanılmaz sempatik. Çocuklara sürekli ufak hediyeler veriyorlar" dedi.
'KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili de konuşan Aneta Antoniewicz, Türkiye'nin birçok ülkeden daha disiplinli ve doğru tedbirler aldığını belirterek şöyle konuştu:
"Türkiye'nin koronavirüsle ilgili aldığı tedbirler bize göre çok mantıklı. Benzer uygulamalar Polonya'da da var. Burada sanki disiplin daha iyi. Herkes söylenen kurallara uyuyor. Kendimizi burada güvende hissediyoruz. Burada herkes kendini sorumlu ve tedbirli hissediyor, ciddi bir şekilde kurallara uyuyor. Gerçekten kendimizi çok iyi bir tatilde hissediyoruz. Tabii ki daha az kalabalık daha az insan olduğunu fark ediyoruz. Hafta sonları şehir tamamen boş. Türkleri çok seviyoruz. Onlarla iletişimimiz çok iyi."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-01-09 07:50:41

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