Antalya'da yıllara meydan okuyan 700 yıllık çınar Üzerine yıldırım düşen, içinde ateş yakılan 7 asırlık ağaç zamana direniyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan 700 yıllık çınar ağacı zamana direniyor. Üzerine yıldırım düşen, vatandaşlar tarafından içine atılan ateş sebebiyle yakılan ağaç her şeye rağmen heybetli görüntüsüyle ayakta durmaya çalışıyor.

Cendeve Mahallesi Sarmaşıklı mevki piknik alanında bulunan 700 yıllık yaşlı çınar ağacını gören vatandaşlar ise yüzyıllık çınarın önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor



700 Yıldır ayakta kalmayı başardı

Cendeve Mahallesi Muhtarı Salih Çelik, yaklaşık 700 yıllık çınar ağacının, bölgeye pikniğe gelen vatandaşlar tarafından hırpalandığını ve kovuk içerisinde yakılan ateşten ağacın büyük zarar gördüğünü söyledi. Yaşlı Çınar ağacının Orman işletme Müdürlüğünün yapmış olduğu ölçümlerde 700 yıllık olduğunu tespit ettiklerini söyleye Çelik, "Burada 300350 yıllık daha ağaçlar var. Bu ağacın içerisine karyola atıp yatacak şekilde genişliği var" dedi.

Üzerine düşen yıldırım sebebiyle bir kısmı yanan ağacın yaşamasını sağlamak için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Çelik, büyük özen gösterdikleri ağacın resmi olarak da koruma altına alınması için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Akseki'nin Cendeve Mahallesi sakinlerinden 98 yaşındaki Ahmet Kondak, gençliklerinde Sarmaşıklı mevkisindeki piknik alanında hayvan otlattıklarını ve piknik yaptıklarını anlattı. Kondak," Ağacın yaşını tam olarak bilmiyoruz. Fakat bu ağacın tarihi 700 yıldan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Ağaca önce yıldırım düştü, daha sonra ağacın kovuğuna ateş koymuşlar, ortası yandı. Öyle olmasına rağmen hala zamana direniyor dedi.

Mayıs ayında yaprak açan ağacın sonbaharda yapraklarını döktüğünü kaydeden Kondak, "Her mayısta ağacın tekrar yaprak açıp açmayacağını merakla bekliyoruz. Yaz ağlarında burada suyun başında ağacın gölgesinde oturarak serinliyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımızla piknik yapıyoruz" dedi.

Kondak, çocukluk yıllarında olduğu gibi oyun kaşığı ile yöresel oyun oynayarak hatıralarını tazeledi.

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