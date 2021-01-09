Prof. Dr. Kumru: Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, erken yaşta evlendirilen çocuklardan, çocuk sahibi olmasının beklenmesinin yanlış olduğuna dikkati çekerek, "Erken yaşta evlendirilen annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7" dedi.

Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği Antalya Şubesi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, çocuk yaşta gebeliğin, 19 yaş altındaki gebelik olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kumru, "Yani anne eğer 19 yaşın altındaysa, doğum yaptığı zaman buna çocuk yaşta gebelik veya adölesan gebelik diyoruz. Adölesan gebelikle ilgili dünyada birçok veri var. Çocuk yaşta gebelikler, özellikle az gelişmiş ülkelerde rastlanılan bir durum. Sosyoekonomik durumu iyi olmayan toplumlarda daha sık görülmektedir" dedi.

6 BİNDEN FAZLA YAYININ TOPLANDIĞI ÇALIŞMA

Çocuk yaştaki gebeliklerle ilgili yapılan değerlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Selahattin Kumru, dünyada yapılan 6 binden fazla yayının toplandığı bir çalışmada, adölesan gebeliklerin iyi ya da kötü olup olmadığı, bazı riskler yönünden artış olup olmadığına ilişkin bilgiler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Komşumuz İran'da yapılan çalışmada, 2 bin 357 çocuk yaşta gebelik değerlendirilmiş. Bunlardan yüzde 20'sinden fazlasında gebelerin suyu erken gelmiş. Gebelik zehirlenmesi yüzde 7.1 olarak görülmüş. Bu normal toplumlara göre en üst seviyedir. Diğer etkileri ise kalp hastalığı yüzde 3, guatr ile ilgili hastalıklar yüzde 7 olarak görülmüş. Adölesanlardan doğan bebeklerin yüzde 39'u erken doğmuş, yüzde 32'si de küçük doğum ağırlığı ile dünyaya gelmiş, bunların yüzde 6.9'u kaybedilmiş. Adölesan annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7'ye yakın. Bu sayı oldukça yüksek."

YÜZDE 30'U ERKEN DOĞMUŞ

Yine başka bir çalışmanın Hindistan'da yapıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Kumru, "Bu çalışmanın sonuçları da bir önceki çalışmayı destekler nitelikte. Burada da yüzde 30'u erken doğmuş. Yüzde 40 neredeyse düşük doğum ağırlıklı dünyaya gelmiş. Yüzde 5'i de ölü dünyaya gelmiş. Yani adölesan gebelikleri bu bakımlardan risk altında. Ayrıca adölesan gebelikleri annede daha sık kansızlık, anemi, daha çok yüksek tansiyonla giden hastalıklar, daha çok diyabet, idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunları beraberinde taşımaktadır" dedi.

RİSKLİ GEBELİK

Adölesan gebeliklerin riskli gebelikler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Selahattin Kumru, konuya ilişkin Türkiye'de de çok sayıda çalışma olduğunu aktardı. Olgu sayıları çok olmakla birlikte, bu çalışmalardan birinde 100 tane çocuk yaşta gebeliğin değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Kumru, şöyle konuştu:

"Bunlarda daha çok düşük tehdidi ve daha çok gebelik zehirlenmesi gördüklerini ifade etmişler. Düşük doğum ağırlıklarını daha çok gördüklerini belirtmişler. Bebeklerde daha küçük doğum ağırlıkları ortaya çıkıyor. Yine bizim köklü hastanelerimizden Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde yapılan bir çalışmada, çocuk yaşta gebeliklerin daha geç doktora gittiklerini tespit etmişler ve erken doğum ihtimalinin 2,5 kat arttığını, gebelik zehirlenmesi ihtimalinin de 2 kattan daha fazla arttığını tespit etmişler. Dolayısıyla erken yaşta gebelikler riskli gebeliklerdir. Mümkün olduğu kadar adölesan gebeliklerden kaçınmak gerekir. Kamuoyunda gündemde yer işgal eden bazı kişiler, tıp doktoru olmayan, ya da siyasetçiler, adölesan gebelikleri özendirir şekilde açıklamalar yapmaktalar. Adölesan kendisi büyüme çağında olan birisidir. Yani 19 yaşın altındaki, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklar daha büyüme çağında, eğitim alma ihtiyacı olan, eğitilmesi gereken çocuklardır. Dolayısıyla bu yaştaki çocuklar psikolojik olarak da gebeliğe hazır değildir. Ülkemizde de bu konuyla ilgili kanuni düzenleme vardır. 18 yaşından önce evlendirilmeleri yasaktır. Bu kanun çok yerindedir ve dikkatlice uygulanması gerekir."DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2021-01-09 10:16:41



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