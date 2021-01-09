Yolcu otobüsünde, sırt çantasındaki esrarı narkotik köpeği Uslu buldu

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, valiz bölümünde sırt çantasına saklı 7 şeffaf poşette toplam 1,5 kilo esrarı, narkotik köpeği Uslu buldu.

Gazipaşa'da, MersinAntalya karayolunda saat 04.00 sıralarında yol arama noktasında araç sürücüsü ve yolculara yönelik kimlik kontrolü uygulaması yapıldı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramalarda, uyuşturucu madde arama köpeği 'Uslu' da kullanıldı. Uslu, otobüste valizlerin konulduğu bölümdeki sırt çantasına tepki verdi. Yapılan kontrolde, çantada 7 şeffaf poşet içerisinde toplam 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Uslu, bulduğu uyuşturucu madde ile jandarma karakolunda gurur pozu verdi. Sırt çantasının sahibi Y.Z.E. (30), ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-01-09 11:46:27



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