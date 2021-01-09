Mahmut Var Golf Turnuvası'nda şampiyon Recep Turan



Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya), (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 4'üncüsü yapılan Mahmut Var Golf Turnuvası'nın şampiyonu Recep Turan oldu.

Serik'te Taurus Golf Kulübü tarafından turizmci Mahmut Var anısına bu yıl 4'üncüsü yapılan Golf Turnuvası, Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirildi. Bir günlük turnuvada 50 golfçü mücadele etti. Turnuva sonunda Recep Turan birinci olurken, A kategorisinde Başak Ünal birinci, Ramazan Üçdan ikinci ve Ahmet Çağıl ise üçüncü oldu. B kategorisinde Deniz Çuha birinciliği elde ederken, Devran Yıldırım ikinci, Yasin Akkanat üçüncü oldu. Ayrıca turnuva boyunca topa en uzun vuruş ödülünü Hasan Ceylan ile çukura en yakın vuruş ödülünü Abdullah Irmak aldı.

Turnuva sonunda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Turnuvanın şampiyonu Recep Turan'a Finlandiyalı iş insanı turizmci Mikta Ahomaa tarafından 1 haftalık Finlandiya'da tatili ve golf hediyesi verildi. Turnuvada toplanan 15 bin lira da Kadın Hekimleri Eğitim Destek Vakfı'na (KAHEV) bağışlandı. Bu bağışla 2 öğrenciye eğitim bursu verileceği öğrenildi.

Taurus Golf Kulübü kaptanı Ali Kızıldağ yaptığı açıklamada, "Bugün burada olmamızın temel nedeni 4 yıl önce bugün böyle bir golf turnuvası düzenliyorduk. Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan beni aradı Mahmut Var abimizi kaybettiğimizi söyledi. Çok ciddi bir acı kaybımız oldu. Hem golf hem de üyemiz olarak onu saygı ve sevgi ile anıyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-01-09 12:44:19



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