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Göz göze geldiler, birbirlerinden kaçtılar Hırsızlık şüphelisiyle, sokak köpeğinin güldüren anları güvenlik kamerasında

İHA

Göz göze geldiler, birbirlerinden kaçtılar Hırsızlık şüphelisiyle, sokak köpeğinin güldüren anları güvenlik kamerasında

Antalya’da bir işyeri önünde yatan sokak köpeğinin kendisine saldıracağını zanneden hırsızlık şüphelisi, büyük korku yaşadı. Hırsızlık şüphelisi ile köpeğin birbirlerinden kaçışları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’ndeki bir işyerinin önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi bir kişi, işyerinin dışarıdaki kablolarını çalmak için çevreyi kolaçan etmeye başladı. Bu sırada şüpheli, işyerinin önünde yatan sokak köpeğiyle göz göze geldi. Bir anda kaçmaya hareketlenen köpeğin kendisine saldıracağını zanneden şüpheli, geri adımlar atarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra birbirlerine zarar vermeyeceklerini anlayan ikilinin, tedirgin bakışmaları uzun süre sürdü.
İşyerinin kablolarını toplayan hırsızlık şüphelisiyle köpeğin birbirlerinden kaçışları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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