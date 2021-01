AGC'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken: " Bağımsız gazetecilik demokratik sistemlerin temel taşlarından biridir"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, " Bağımsız gazetecilik demokratik sistemlerin temel taşlarından biridir, basın özgürlüğü yoksa özgürlük de olmaz, özgürlük yoksa demokrasi de olmaz, dedi. Öyken, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen medyanın her şeye rağmen cesaretini , kaybetmeden direnmesini sürdürdüğünü belirterek gazetecilik mesleğinin riskleri göz önüne alınarak korona virüs aşılamasında basın mensuplarının öncelikli meslek grupları arasına alınmasını da istedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti adına bir açıklama yapan Genel Sekreter Haşmet Öyken, demokrasinin güçlü bir şekilde varolmaya devam edebilmesi için özgür bir toplum için bağımsız gazeteciliğe her zaman ihtiyaç olduğunu ve gazetecilerin temel demokrasi değerlerini koruma gibi bir sorumluluğa sahip olduklarını onların hepsinin birer demokrasi çalışanı olduğunu belirtti.



Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin başında

AGC Genel Sekreteri Öyken, tüm dünyayı ekonomik ve psikolojik olarak sarsan pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerin başında medyanın ve özellikle yerel basının geldiğini belirterek açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Özel ilan gelirleri neredeyse sıfırlandı, gazete satışlarımız düştü. Resmi ilan ve reklamlardaki azalma devam ediyor. Sigorta ve KDV ödemeleri ötelense de sonunda yeni ödemeler ile birlikte içinden çıkılamayacak maddi yüklerle karşılaşılacak. 24 ay faizsiz kredi ve KOSGEB kredilerinin devreye alınması gibi zorunlu çözümlemeler ise göz ardı ediliyor.” dedi.

Medya sektöründe kapsamlı bir yenilenmeye gereksinim olduğuna dikkat çeken Haşmet Öyken, gazetecilerin yıpranma hakkı, internet yasası ve mesleki standartların belirlenmesine kadar yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor. Meslek onurumuzun korunması için yasanın boşluklarından yararlanarak ortalıkta gazeteci kisvesi altında etik dışı haberlerle tehdit ve şantajlarla çıkar sağlayanların sektörden uzaklaştırılmaları için mesleki düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor dedi.



Aşılamada öncelikli meslek grubuna alınsın

Korona virüs salgını sürecinde 20 basın mensubunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Öşken şöyle devam etti: " Sağlıklarını hiçe sayarak sahada özveriyle görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, bu gerçekler ışığında gazetecilik mesleğinin riskleri göz önüne alınarak aşılamada basın mensuplarının öncelikli meslek grupları arasına alınması gerekiyor’

Tüm bu olumsuzluklara rağmen basının cesaretini kaybetmeden direnmesini sürdürdüğünü belirten AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken, toplumu aydınlatmak, halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak ve bilinçlendirmek için gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçisi arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz " diye konuştu.

