İşkenceci eşini öldüren kadının kan donduran ifadesi (3)

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TUTUKLANDI

Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce dövdüğünü iddia ettiği eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Melek İpek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-01-09 15:25:00



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