Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi (2)

MANAVGAT TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ
Manavgat'ta açık olan çeşitli otellerde tatil yapan Alman, Rus, Ukraynalı ve diğer Avrupa ülkelerinden turistler güneşli havayı görünce sahile koştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda açık olan bazı otellerdeki turistler, sahilde bulunan şezlongları denizin kenarına kadar götürerek güneşlendi. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Manavgat'ın sahillerinde bazı turistler, güneşin keyfini çıkarırken kitap okudu, bazıları da denize girdi. Çocuklar da sahilde kumdan kaleler yaparak oyun oynadı.
Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT(Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-01-09 15:39:34
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.