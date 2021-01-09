Kocasını av tüfeğiyle öldüren ve tutuklanan Melek İpek için sosyal medyadan destek kampanyası başlatıldı

Antalya’da kocası tarafından kelepçelenip gece boyunca darp edildikten sonra eşini av tüfeğiyle ile vurarak öldüren iki çocuk annesi Melek İpek, şiş ve morarmış gözleriyle hakim karşısına çıktı. Tutuklanan Melek İpek için sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı.

Dün, sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti. Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sosyal medyadan destek kampanyası başlatıldı

Gözaltına alınan Melek İpek, savcılıkta bugün şiş ve morluklar içerisindeki gözleriyle ifade verdi, ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpek için sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı. #melekipekserbestbırakılsın #melekipekicinadalet tagları açan binlerce kullanıcı, İpek’in meşru müdafaa hakkını kullanıp kendini savunduğunu ileri sürdü.

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