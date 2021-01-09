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Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

DHA

Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu


Adem AKALAN/ ANTALYA (DHA)ANTALYA'da Muzaffer Y. (30), caminin üst katında bulunan korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu. Muzaffer Y.´nin akşam namazından sonra imama, Kur´an okuyacağını ve namaz kılacağını söyleyerek camiyi kapattırmadığı öğrenildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan Orhan Tolunay Camisi´nde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak üzere camiye gelen Mikail Gül, üst katta bulunan kadınlar bölümündeki korkuluklarda bir kişinin iple boynundan asılı halde olduğunu gördü. Gül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde asılı duran kişinin yaşamını yitirdiği, kimliğinin ise Muzaffer Y. olduğu belirlendi.
`CAMİYİ KAPATTIRMADI´
Muzaffer Y.´nin, bir süre önce Van'dan Antalya'ya geldiği öğrenildi. Bir aydır Orhan Tolunay Camisi´nde Kur´an öğrenmeye giden Muzaffer Y.´nin akşam namazından sonra imama, Kur´an okuyacağını ve namaz kılacağını söyleyerek camiyi kapattırmadığı öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Muzaffer Y.´nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Mikail Gül, "Yatsı namazını kılmak için camiye geliyorduk. Bugün yine geldik ve yukarıya çıktım. O esnada bir baktım arkadaş kendisini iple asmış. Tanıyordum kendisini ama çok samimi değildik. Yeni Kur´an okumaya başlıyordu. Camiye geldiğimde gördüğümüz manzara kötü oldu" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-09 21:09:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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