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Engelli adamdan 5 gündür haber alınamıyor

İHA

Engelli adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor.
Serik ilçesi Yankoy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Kocasarı (30) için ailesi Serik İlçe Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. En son 6 Ocak Çarşamba günü Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir markette görülen Kocasarı'yı bulmak için jandarma çalışma başlattı.

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