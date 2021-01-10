Engelli adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor.

Serik ilçesi Yankoy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Kocasarı (30) için ailesi Serik İlçe Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. En son 6 Ocak Çarşamba günü Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir markette görülen Kocasarı'yı bulmak için jandarma çalışma başlattı.

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