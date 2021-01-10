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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Ocağı Parkı’na kültür ve sanat tesisi

İHA

Türk Ocağı Parkı’na kültür ve sanat tesisi

Kepez Belediyesi, Kültür Mahallesi’ndeki Türk Ocağı Parkı’nın içerisinde 150 metrekare büyüklüğünde kültür ve sanat tesisi yapacak. Tesis, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, üniversite öğrencilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına tahsis edilecek.
Kepez Belediyesi, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, kültür ve sanat tesisi talebini karşılıyor. Tesis talebi, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin bulunduğu Kültür Mahallesi’ndeki 3821 Sokak’taki parkta karşılanacak. Kepez Belediye Meclisi kararıyla Türk Ocağı isminin verildiği parka, 150 metrekare büyüklüğünde, tek katlı kültür ve sanat binası yapılacak.Tesisin, parka kazandırılmasının önündeki imar engeli de meclis kararıyla ortadan kaldırıldı.

Tesis için imar değişikliği
İmar planında çocuk oyun bahçesi olmasından dolayı Türk Ocağı Parkı’nın belli bir kısmına, hukuken tesis yapılamıyordu.
Bu nedenle çocuk bahçesi alanının, park alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandı.
İmar değişikliği talebi de, Kepez Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısında gündeme alınarak, karara bağlandı. Meclisten imar değişikliği talebi de oy birliğiyle geçti.

Kültür’e 150 metrekarelik kültür ve sanat tesisi
Oylamanın ardından bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Ocağı’nın, milli kültürün en önemli simgelerinden birisi olduğunun altını çizdi. Türk Ocağı’nın, Antalya'daki kurucusunun merhum Dr. Burhanettin Onat, olduğunun bilgisini paylaşan Başkan Tütüncü, şunları söyledi:
Akdeniz Üniversitesi’nden birçok akademisyen, Antalya’nın entelektüel dünyasından isimler, Türk Ocağı’nda önemli seminerler yapıyor ve çeşitli fikirsel paylaşımlarda bunuyor. Türk Ocakları Antalya Şubesi, özellikle üniversitedeki gençlere yönelik çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de düzenliyor. Çocuk bahçesinden parka dönüştürdüğümüz alanın içerisine, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, üniversite öğrencilerinin, belediyemizin ve sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği 150 metrekare büyüklüğünde kültür ve sanat tesisi yapmayı uygun gördük. Türk Ocağı’nın bu yönde bir talebi oldu. Bu talebi meclise taşıyacağımızı ifade etmiştik. Çocuk bahçesinde, kültür ve sanat tesisinin yapılması hukuken mümkün değildi. Bu alanı, parka dönüştürerek, belli bir metrekaresinde tesis yapabilmemiz mümkün olacak. O bölgede de belediye olarak kullanabileceğimiz bir kültür sanat tesisimiz de yoktu. Bölgenin bu ihtiyacını da karşılayamaya dönük bir çalışmayı bu yıl başlatalım istedik. Tesisin mimari projesi tamamlandı. Tesisin yapım ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.”

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