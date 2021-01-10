Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe karşısından 10’lık skorla elde etti.

Süper Lig’de son iki haftada art arda aldığı galibiyetlerle 6 puan toplayan ve 24 puanla 9. sıraya kadar yükselen FT Antalyaspor’da yüzler gülüyor. Bu skorlarla sahasında aldığı farklı mağlubiyeti unutturan kırmızıbeyazlılarda seri galibiyetlerin devamı hedefleniyor. Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe’yi Doğukan Sinik’in golüyle 10 mağlup etti. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Antalyaspor, 5 aylık deplasman galibiyeti hasretine de son verdi. Kırmızıbeyazlılar, dış sahadaki son galibiyetini 19 Temmuz 2020 tarihinde geçen sezonun 33. haftasında Ankaragücü karşısında 10’lık skorla almıştı. Antalyaspor, bu sezonun 6. galibiyetini dış sahada elde ederken, diğer karşılaşmalarda 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Güney ekibi, 16 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Trabzonspor’u konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.