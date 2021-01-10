Antalya Open´da çeyrek final heyecanı başlıyor

ANTALYA (DHA) - Antalya Open yarın teklerde çeyrek, çiftlerde yarı final mücadeleleri ile devam edecek.
Çeyrek final eşleşmelerinin netlik kazandığı Antalya Open´da bugün dört tekler maçı oynandı. Merkez kortta gerçekleşen ilk maçta dünya 17 numarası İtalyan raket Fabio Fognini ile klasmanın 72'nci basamağındaki Fransız Jeremy Chardy kozlarını paylaştı. 2 saat 53 dakika süren üç tie-break´li mücadelede 12 ace kaydeden Chardy, turnuvanın favori isimlerinden 3 numaralı seri başı Fabio Fognini´yi 7-6, 6-7, 7-6 yenerek adını son sekize yazdırdı. Chardy, son dörde kalma mücadelesini Hugo Grenier´in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça çıkmaması sonucu çeyrek finale walkover yoluyla yükselen Jan-Lennard Struff karşısında verecek. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ise ilk servislerinden yüzde 93 ile puan çıkardığı 68 dakika sonunda elemelerden gelen Bulgar Dimitar Kuzmanov´u 6-2, 6-3 yenerek son sekizdeki yerini aldı. Dünya 10 numarası Berrettini, yarı final yolunda Fransız Tristian Lamasine'yi 6-2, 6-4 ile saf dışı bırakan Antalya Open´ın 8 numarası Alexander Bublik ile karşılaşacak.
ÇİFTLERDE SERİ BAŞLARININ ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM EDİYOR
Bugün çiftlerde oynanan maçlarda 3 seri başının da tur atladığı çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:
[1] Nikola Mektic (CRO) / Mate Pavic (CRO) d Nikoloz Basilashvili (GEO) / Andre Begemann (GER) 6-0, 6-1
[2] Ivan Dodig (CRO) / Filip Polasek (SVK) d Harri Heliovaara (FIN) / Emil Ruusuvuori (FIN) 3-6, 6-4, 11-9
[3] Jeremy Chardy (FRA) / Fabrice Martin (FRA) d Alexander Bublik (KAZ) / Andrey Golubev (KAZ) 6-1, 6-1
Salvatore Caruso (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) d Luca Margaroli (SUI) / Florin Mergea (ROU) 6-1, 6-0 DHA-Spor Türkiye-Antalya
2021-01-10 22:12:17
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