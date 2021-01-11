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Kuaförler, kadınlara meme kanserini anlatıyor

DHA

Kuaförler, kadınlara meme kanserini anlatıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da meme kanseri ve belirtilerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sohbetiniz sağlıklı olsun' sloganıyla proje başlatıldı. Proje kapsamında vakitlerinin önemli bölümünü kuaförlerde geçiren kadınlara, kuaförler tarafından 10 soruda meme kanseri broşürü dağıtılıp, sohbetlerde bu konunun işlenmesi sağlanıyor.
Türkiye'de her sekiz kadından birinde görüldüğü değerlendirilen ve kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya Kadın Müzesi öncülüğünde, 'Sohbetiniz sağlıklı olsun' sloganıyla proje başlatıldı. Projeye Antalya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyeleri, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kuaförler ve Manikürcüler Odası destek veriyor.
KUAFÖRLER EĞİTİMDEN GEÇTİ
Covid-19 süreci öncesinde başlatılan proje kapsamında ilk olarak genel cerrah Prof. Dr. Alihan Gürkan ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, kadın kuaförlerine yönelik eğitim seminerleri düzenledi. Seminere katılan kuaförlere meme kanserinin belirtileri ve erken tanının önemi hakkında bilgi verildi. Kuaförler ise müşterilerine meme kanseriyle ilgili kısaca bilgi verdikten sonra, '10 soruda meme kanseri' başlıklı broşür vererek kadınları bilinçlendirme çalışmalarına katılıyor.
SOHBETLERİN KONUSU MEME KANSERİ
Bu projeyle meme kanseri tehlikesine farklı bir açıdan bakmak istediklerini belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, "Kentimizde hizmet veren kuaförlerimizle birlikte, ilgili kamu kurumlarıyla da diyaloğa geçerek, öncelikle kuaförlere meme kanserini 10 soruda anlattık. Bu anlatımı değerli hekimlerimizden Prof. Dr. Alihan Gürkan yaptı. Vaktinin büyük kısmını kuaförlerde geçiren hanımefendilerin yaptıkları sohbetlerde faydalı, sağlık açısından onları yönlendirmesi için kuaförlerimizi eğitelim mantığıyla hareket ettik. Bu proje Covid-19 öncesi başlatıldı. Covid'le birlikte elbette kuaförlerde hizmet aksamaları, kapanışlar olduğundan dolayı, projeyi dijital ortama da taşıdık. Kısa zaman önce Antalya'nın yedi kadınından yedi mesaj video çekimiyle farklı bir çalışma daha yaptık" dedi.
EN İYİ MECRA KUAFÖRLER
Meme kanserinin kadınlarda görülen en yaygın kanser türü olduğunu ve farkındalığı artırmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Alihan Gürkan ise gündemde kalması, kadınların bunu konuşabilecekleri en iyi mecranın kuaför salonları olduğunu düşündüklerini açıkladı. Bu düşünceyle kuaförlerle yola çıktıklarını kaydeden Prof. Dr. Gürkan, "Kuaför arkadaşları biraz psikiyatrist olarak da görüyorum, hanımlar birbiri veya eşleriyle konuşmadıkları her türlü problemi kuaförlerle konuşabiliyor. Çok zaman harcıyorlar. En önemli organları saçlarını onlara teslim ediyor ve aralarında çok iyi bir ilişki var. Bu özel ilişkiden faydalanmak istedik" diye konuştu.
EN ÖNEMLİ FAKTÖR ERKEN TANI
Meme kanserinin belirtilerini kuaförlerle paylaşarak, onların da kadınlarla sohbetinde bir nebze olsun bunu gündeme getirebilirlerse farkındalığın artacağını dile getiren Prof. Dr. Gürkan, "Hanımların her daim zihinlerinde bu soruyu oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü meme kanserinde en önemli faktör erken tanıdır. Erken tanıda kadınlarımızı kurtarabiliyoruz ama ileri evrelerde maalesef yaşam süreleri düşüyor. Bu projede ön hekimler olarak kuaför arkadaşları görüyoruz. Onun için böyle bir proje başlattık" dedi.
SEKİZ KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR
Meme kanserinin yaşla ilgili bir hastalık olduğunu anlatan Prof. Dr. Gürkan, Türkiye'de her sene yaklaşık 30-35 bin yeni meme kanseri vakası olduğuna dikkati çekti. Her sekiz kadından birinin yaşamı boyunca mutlaka meme kanseriyle karşılaştığını söyleyen Prof. Dr. Gürkan, "Bunlar kadınların gerçeği, tıpkı saç bakımı gibi. Dolayısıyla ikisini birden buluşturacağımız tek yer kuaförler. İnşallah lokalden başlayıp Türkiye'ye yayılabilecek bir proje. Kadınlarımız sohbetlerinde bu kitapçıkları eline alıp okursa her zaman akıllarında kalabilecek bir uyarı olacaktır. Bir kadınımızı kurtarabilirsek, kendimizi mutlu sayacağız" diye konuştu.
KUAFÖR MÜŞTERİLERİNE ANLATIYOR
Projede kadın müşterilerine broşür dağıtan ve bu konuda bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmaya çalışan kuaför Mustafa Demirbağ, yaklaşık iki yıldır bu projenin içinde olduklarını belirterek, şöyle dedi: "Antalya'daki tüm kuaför arkadaşlarımız ve ekibimizle Alihan hocanın seminer ve eğitimlerine katıldık. Gelen misafirlerimizle bunu paylaşıyoruz. Böyle bir projede küçücük bir rolümüz olduğu için de çok mutluyuz. Bize gelen misafirler burada uzun zaman geçiriyor. Bu görselleri onlarla paylaşıyor ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Pandemide karamsar bir süreç olmasına rağmen bu konuyu renkleriyle, farkındalığıyla bir ışık, bir umut, bir neşe olarak görüyorum. Bunların güzel hatırlatmalar olduğunu düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-11 11:04:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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