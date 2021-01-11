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Antalya’da duygulandıran İstiklal Marşı töreni Pandemi nedeniyle az sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı törene bazı vatandaşlar da eşlik etti Törene el ele tutuşarak gelen yaşlı bir çift, çocukları göremeyince duygulandı

İHA

Antalya’da duygulandıran İstiklal Marşı töreni Pandemi nedeniyle az sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı törene bazı vatandaşlar da eşlik etti Törene el ele tutuşarak gelen yaşlı bir çift, çocukları göremeyince duygulandı

Milli Eğitim Bakanlığının tüm okullarda, bu sabah için bayrak töreni yapılacağını açıklamasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’daki tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Saat 10.00’da okullarda İstiklal Marşı okundu, tören ise pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nı bazı veli ve öğrenciler balkonlardan, bazı vatandaşlarsa kaldırımlarda okudu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11 Ocak Pazartesi günü Türkiye’deki tüm okullarda bugün saat 10.00’da bayrak töreni yapılacağını bildirmesinin ardından, Antalya’da da tüm okullarda tören gerçekleştirildi. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde okul müdürü, az sayıda öğretmen, görevli öğrenciler ile bazı vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak okul önünde İstiklal Marşı söyledi. İstiklal Marşı’nı duyan sokaktaki bazı vatandaşlar oldukları yerden, bazı öğrenci ve veliler balkonlardan katılım sağladı.

Çocukları göremeyince duygulandılar
Barbaros Ortaokulu önündeki törene 15 dakika öncesinde el ele tutuşarak gelen bir çift ise dikkat çekti. Yaşları 50 ile 55 arasında olan çift, mezun oldukları okulda İstiklal Marşını okudu, öğrencilerin olmayışını görünce ise duygulandı.
Çiftten Refik Çoban (55), “Pandemi nedeniyle zor bir yıl geçiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı, daha doğrusu herkesin sağlığı için bunlara katlanmak zorundayız. Çocuklarımız olmadığı için biz geldik. Biz bu okuldan mezunuz. Çocuklarımız da bu okuldan mezun, burası bizim için bir yuva” diye konuştu.
Refik Çoban’ın eşi Engin Çoban ise “Bu okuldan mezun oldum. Çocuklarımız da burada okudu. Çocuklar yok çok garip geldi bana” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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