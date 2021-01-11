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Atığı enerjiye dönüştüren inovasyon doğayı 2 bin 645 ton çamurdan kurtardı Antalya Organize Sanayi Bölgesi atık çamurdan enerji üretti

İHA

Atığı enerjiye dönüştüren inovasyon doğayı 2 bin 645 ton çamurdan kurtardı Antalya Organize Sanayi Bölgesi atık çamurdan enerji üretti

Antalya OSB’nin Türkiye’de bir ilk olan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 2 bin 645 ton atık çamurunu çimento fabrikaları ve enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirerek, hem doğaya karışmasını engelledi hem de alternatif bir enerji kaynağına dönüştürdü.
Antalya Organize Sanayi Bölgesine 2015 yılında kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 5 yıllık hizmet süresinde 2 bin 645 ton atık çamurunu yüzde 90 oranında kurutarak çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirdi. Tesis, arıtma çamuruna çözüm bulmanın yanı sıra, atığı alternatif bir enerji kaynağına dönüştürerek ülke ekonomisine ve doğaya sağladığı katkı ile Türkiye’ye örnek oldu.

“Güneş enerjisi ile çalışıyor”
Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun yüksek oranda su içermesi nedeniyle, katı atık depolama tesislerinde yüksek hacimler teşkil ettiğini, depolama alanlarının zamanla yetersiz kaldığını, lisanslı bertaraf tesisi sayısının az olması nedeniyle de atık çamurunun gün geçtikçe doğa için bir tehdide dönüştüğünü belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip tesis ile bu tehdidi bertaraf etmeyi başardıklarını söyledi. Tesisin çalışma prensibi hakkında bilgi veren Bahar, “Sistem ile yüzde 80’i su, yüzde 20’si katı madde olan atık çamurunun katı madde oranı, ön susuzlaştırma ekipmanı ile yüzde 4045 seviyesine çıkarılmakta, ardından solar çamur kurutma tesisinde kurutularak yüzde 8595’e kadar yükseltilmektedir. Katı madde daha sonra ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Tesis, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağlamaktadır. Atığın bertaraf edilmesinde kullanılacak enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi suretiyle, doğaya karşı ikinci bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Güneşli olmayan günlerde ihtiyaç duyulan kuruluk oranının sağlanabilmesi için doğalgazlı yerden ısıtma sistemi ile donatılan tesis, bu özelliği ile hibrit bir projedir. Ancak 5 yıl içerisinde hiç kullanma ihtiyacı doğmamıştır” dedi.

“4 yılda amorti etti”
Çamurun kaynağında azaltılmasıyla birlikte, katı atık depolama tesisine gönderilmesine gerek kalmadığını, bu nedenle nakliye giderlerinde beşte bir oranında azalma sağlandığını ve 2 bin 5003 bin kcal enerji içeriğine sahip bir ek yakıt elde edildiğini aktaran Bahar, “Bu durumun ekonomik boyutu bir yana egzoz gazı salınımının düşürülmesi ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasıyla çift taraflı, önemli ve olumlu bir çevresel etki daha oluşturmuştur. 2015 yılında 1 milyon Euro yatırımla kurduğumuz tesis, tüm işletme giderleri hesaba alındığında 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti etti. Parayı bumerang gibi yönetmeye özellikle dikkat ediyoruz. 5 yıl önce bu yatırım için harcadığımız para, 4 yıl sonra geri döndü. Şimdi o parayla, borçlanmadan, ek kaynak arayışına girmeden sanayicilerimiz ve Antalya’mız için yeni yatırımlar, yeni projeler hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin en temiz ve en çevreci OSB’si”
Arıtma çamurunu yüzde 90 kuruluğa getirmesi, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağlaması ve tasarımıyla Türkiye’de ilk olan tesisten elde edilen sonuçların solar kurutma teknolojisine olan bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Bahar, “Tesisimiz, Antalya Bölgesinde, doğanın ve çevrenin korunmasında üstlendiği öncü rol sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Çevre Sorunları Araştırma Merkezi tarafından Çevre Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Antalya OSB, aldığı bu ödül ile doğa ve çevre duyarlığı nedeniyle aldığı ödül sayısını üçe çıkarmış, Türkiye’nin en temiz ve en çevreci OSB’si olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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