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Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor

DHA

Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, zorlu maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı hedefliyor.
Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak moral depolayan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 15.45'te deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor'u yenerek, çeyrek finale kalmayı amaçlıyor. Kırmızı beyazlı takım ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 54'üncü kez karşılaşacak. İki takım kupada ise 4'üncü kez birbirleriyle oynayacak. Fraport TAV Antalyaspor'da, Serdar, Drole, Ufuk, Bahadır, Podolski ve Veysel, sakatlıklarından dolayı maçta forma giyemeyecek.
BURSASPOR GALİBİYETLERDE ÜSTÜN
Kırmızı beyazlılar ile Bursaspor, daha önce Türkiye Kupası'nda 3, TFF 1. Lig'de 4, Süper Lig'de de 46 olmak üzere toplam 53 kez birbirlerine rakip oldu. Fraport TAV Antalyaspor bu maçlarda 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 24 yenilgi aldı. Antalyaspor, Bursa'da oynanan maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.
KUPADA 4'ÜNCÜ KEZ
Fraport TAV Antalyaspor ile Bursaspor, salı günü oynanacak maçla beraber Türkiye Kupası'nda birbirlerine 4'üncü kez rakip olacak. Türkiye Kupası'nda ilk kez 1984 yılında karşılaşan takımların ilk maçı 1-1 sona ererken, ikinci maçtan 1-0 galip ayrılan Bursaspor tur atlayan taraf oldu. Antalyaspor ile Bursaspor, Türkiye Kupası'nda en son 2000 yılında yarı final maçında karşılaştı. Akdeniz ekibi bu mücadeleyi 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
EN ÇOK 6 GOL ATILDI
İki takım arasında en farklı skorları, 2000-2001 ve 2017-2018 sezonunda Bursa'da oynanan maçlarda 4-0'lık sonuç ile Bursaspor elde etti. En çok golün atıldığı maçlar ise 1995-1996 sezonunda Bursa'da oynanan ve 1999-2000 sezonunda Antalya'da oynanan 4-2'lik maçlar olarak kayıtlara geçti. 6 golün atıldığı iki maçın birini Antalyaspor, diğerini Bursaspor kazandı.
EN ÇOK 1-0 VE 2-1'LİK SKORLAR
İki takım arasında en çok alınan skor ise 13 maç ile 2-1'lik skor olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 10 maç 1-0, 6 maç 1-1, 5 maç 3-2, 4'er maç 0-0 ve 2-0, 3 maç 2-2, 2'şer maç 3-0, 4-0 ve 4-2, 1'er maç 3-1 ve 4-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-11 11:35:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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