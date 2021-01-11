Mavi Kelebekler’den iki transfer

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, lige verilen arada kadrosunu iki yeni transferle güçlendirdi.

Bu sezon yeni kurulan ve Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışıyor. Mavi Kelebekler, bir yandan antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışması gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu Belediyesi’nden sağ oyun kurucu Yulia Khavronina’yı ve Yenimahalle Belediyesi’nden Esra Ertap Koyunoğlu’nu transfer etti.

Ligde üst sıraları hedefleyen ve son maçlarında iyi bir ivme yakalayan Konyaaltı Belediyespor 3 maç eksiği olmasına rağmen 12 takımlı ligde 8’inci sırada bulunuyor. Mavi Kelebekler, aynı zamanda Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Takımın Başantrenörü Birol Ünsal, ligin ilk devresinde kısıtlı kadro ile iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Birol Ünsal, “Yeni kurulan bir ekip olmamıza rağmen ligin ilk devresinde hentbol camiasından büyük takdir topladık. Kadromuza iki yeni arkadaşımız dahil oldu. Ligin ilk yarısından 3 eksik maçımız var. Bunları da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.