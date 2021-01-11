AÜ Antalya Teknokent genel kurulu gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Antalya Teknokent Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz katıldı. Farklı sektörlerde yer alan ortakların bulunduğu genel kurulda Antalya Teknokent çatısı altında bulunan şirketlerin durumları değerlendirildi.

Üniversitelerin bilimsel bilgi birikimini girişimciler ve yatırımcılarla buluşturan teknokentlerin ülke için önemli bir artı değer olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokenti’nin de bölgenin sahip olduğu coğrafi ve ekonomik özelliklerini, ArGe ve inovasyon potansiyelini, girişimcilik ve akademik ekosistemini geliştirerek ülkemizin gelecek hedeflerine hizmet ettiğini vurguladı.

Rektör Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz’a ve şirket ortaklarına teşekkürlerini ileterek, dilek ve temenniler ile ilgili toplantı katılımcılarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise faaliyet ve mali sunumunda, Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin ekonomik gücünden, bölgedeki firmaların ArGe projeleri ve patentlerinden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde Antalya Teknokent’in tüm teknokentler arasında başarısından söz etti. Antalya Teknokent’in yazılım, tarım, sağlık, kimya, elektrikelektronik, nanoteknoloji ve gıda gibi sektörlerde başarılı projeler yürüttüğünden bahseden Yavuz, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nin ve Prototip Atölyesi'nin akademisyenler, öğrenciler ve girişimciler için projelerini gerçekleştirebilecekleri önemli merkezler olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.