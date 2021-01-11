Muratpaşa’nın diyetisyenleri mahallelerde

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Muratpaşa Belediyesi tarafından Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi olma özelliği ile hayata geçen ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareket'inde görev alan diyetisyenler Muratpaşalılarla buluşuyor. Diyetisyenler, hafta içi her gün Muratpaşanın farklı bir mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Covid19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalarla evde kalma sürelerinin uzaması, düzensiz beslenme gibi yaşam şekillerinde farklılıkların oluşması kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçmeyi hedefleyen Sağlıklı Muratpaşa hareketi yarın Yeşildere Mahallesi’nde olacak. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde saat 10.00’dan 16.00’ya diyetisyenler sağlıklı ve doğru beslenmeyi mahalle sakinlerine anlatacak.

Diyetisyenler, çarşamba günü Soğuksu Mahallesi’nde bulunan belediyenin yaşlı evinde, perşembe Kızılsaray Mahallesi’de Çiftekuyular Komşu ve Yaşlı Evi’nde ve cuma günü ise Ermenek Mahallesi’de belediyenin kurs merkezinde olacak.

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