Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Fatih topu ceza sahası dışındaki Bakasetas’a verdi. Bakasetas’ın uzaktan denediği sert şutta top kaleci Ramazan’dan geri döndü. Kaleciden dönen topa Bareiro'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışındaki Salih’in uzaktan sert vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

78. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza saha yayında topla buluşan Babacar, sağ çaprazdan şut çekti ancak savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Mustafa Savranlar xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx (Tayfur Bingöl dk. 77 x), Steven Caulker xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Manolis Siopis xxx (Berkan Kutlu dk. 46 x), Salih Uçan xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 77 x), Efecan Karaca xxx (Mustafa Pektemek dk. 67 x), Adam Bareiro xx, Anastasios Bakasetas xx, Khouma Babacar xx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Ceyhun Gülselam,

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Florent Hadergjonaj xx, Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi x, Evren Eren Elmalı xx, Aytaç Kara xx, Loret Sadiku xx, Kevin Varga xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 32 x), Yusuf Erdoğan xx, Armin Hodzic xx (Anıl Koç dk. 77 x), Isaac Thelin xx (Furkan Külekçi dk. 84 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul Taşkıran, Doğucan Haspolat, Alan, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Armin Hodzic (dk. 22), Yusuf Erdoğan (dk. 33) (Kasımpaşa), Anastasios Bakasetas (dk. 39 pen.) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Oussama Haddadi (dk. 24) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Manolis Siopis (Alanyaspor), Ramazan Köse (Kasımpaşa)

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