Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

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Burcu MUTLU Engin ANAK / ALANYA (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Juanfran (Dk. 77 Tayfur), Fatih, Caulker, Moubandje, Salih (Dk. 77 Hasan Hüseyin), Siopis (Dk. 46 Berkan), Efecan (Dk. 68 Mustafa), Bakasetas, Bareiro, Babacar

KASIMPAŞA: Ramazan Haddadi, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Evren, Kevin Varga (Dk. 32 Mehmet Feyzi), Brecka, Hodzic (Dk. 77 Anıl), Aytaç, Thelin (Dk. 84 Furkan), Hadergjonaj

GOLLER: Dk. 39 (P) Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 22 Hodzic, Dk. 33 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 24 Haddadi (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Siopis (Aytemiz Alanyaspor) Ramazan (Kasımpaşa)Süper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Deplasman ekibi, müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.14'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza sahasında Salih topu ceza sahası sol çaprazındaki Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın yerden sert vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.

18'inci dakikada Alanyaspor'un sağdan Bakasetas ile kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içindeki Bareiro topa yükseldi. Bareiro'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

22'nci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içine kadar gelen Yusuf, topu Hodzic'e verdi. Hodzic'in vuruşu Caulker'dan sekerek ağlarla buluştu: 0-1.

24'üncü dakikada Aytemiz Alanyasporlu Bareiro kendisine gelen topa yükselirken, Kasımpaşalı Haddadi rakibinin ensesine ayağıyla vurdu. Bareiro'ya yapılan sert müdahale sonrası hakem Abdulkadir Bitigen önce sarı kart verirken VAR'ın yarısıyla pozisyonu inceledi. Bitigen VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve kartı kırmızıya çevirdi. Kasımpaşa sahada 10 kişi.

31'inci dakika gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içine kadar gelen topu kapan Siopis solundaki Salih'e aktardı. Salih'in sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.

33'ünçxcü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında tola buluşan Yusuf Erdoğan, savunmayı geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf'un şutu kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 0-2.

38'inci dakikada ceza sahası içinde Bareiro ve rakibi topa yükselirken aynı topa kaleci Ramazan da yükseldi. Ramazan'ın Bareiro'ya müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

39'uncu dakikada Bakesatas'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-2.

44'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışındaki Salih, önünü boşaltarak kaleye sert şut çekti. Top az farkla üstten auta gitti.

55'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Fatih topu ceza sahası dışındaki Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın uzaktan denediği sert şutta top kaleci Ramazan'dan geri döndü. Kaleciden dönen topa Bareiro röveşata denerken top üstten auta gitti.

63'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışındaki Salih'in uzaktan sert vuruşu üstten auta gitti.

78'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası yayında topla buluşan Babacar, sağ çaprazdan şansını denedi. Savunmadan seken top kornere gitti.

86'ncı dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Hasan Hüseyin ceza sahası dışından topu ortalamak istedi. Top üstten auta gitti.

Alanyaspor evinde rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-01-11 21:14:02



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