Antalya Open´da yarı final zamanı



ANTALYA (DHA) Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ev sahipliğinde düzenlenen senenin ilk ATP turnuvası Antalya Open´da tekler ana tablosunun çeyrek finalleri bugün tamamlandı. Goffin-Minaur ve Chardy-Bublik eşleşmeleri ile yarı final heyecanının yaşanacağı turnuvanın 8'inci gününde çiftlerde ise şampiyon belli olacak.

Merkez korttaki ilk maçta turnuvanın 2 numaralı seri başı David Goffin forehand ve returnlerde güçlü bir performans sergiledi. Belçikalı Goffin, İtalyan raket Stefano Travaglia´yı ilk servislerinden yüzde 82 ile puan çıkararak 6-3, 6-2 ile turnuvanın dışına itti. Dünya klasmanının 16. basamağındaki Goffin, final yolunda Gürcü tenisçi Nikoloz Basilahshvili´yi 6-2, 6-4´lük setlerle saf dışı bırakan 21 yaşındaki Alex de Minaur ile karşı karşıya gelecek. Antalya Open serüveninde set kaybı yaşamadan yarı finale kadar ilerleyen turnuvanın 4 numaralı seri başı Minaur, Belçikalı raket Goffin ile 2019 yılında İspanya´da Davis Cup Finallerinde karşılaşmış ve maç Minaur´un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından Goffin ile oynayacağı yarı final maçı hakkında gelen soruları yanıtlayan Minaur, "Elbette zor bir maç olacak. O güçlü bir rakip aslında benzer bir tarzımız var, o bu zeminde oldukça güçlü bir oyuncu" dedi.

1 NUMARAYA BUBLIK ENGELİ

Turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 10 numarası Matteo Berrettini set kaybı yaşamadan geldiği çeyrek finalde Kazak raket Alexander Bublik´e 1 saat 31 dakikada 7-6, 6-4 yenilmekten kurtulamadı. Antalya Open´da Berrettini galibiyeti ile yarı finale ulaşarak kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini alan Bublik, ilk sette 5-3, tie-break´de ise 3-1 geriden geldiği karşılaşmada 12 ace yaparken, 6 servis kırma puanının 5 tanesini kurtarmayı başardı. İtalyan Berrettini ise ikinci setin 5. oyununda servisini kırdırdı ve Antalya´ya çeyrek finallerde veda etti. Dünya 72 numarası Chardy ikinci turunda turnuvanın 2 numaralı seri başı Fabio Fognini´yi elediği Antalya Open´da, 5 numaralı seri başı Jan-Lennard Struff´ı da 2 saat 36 dakika sonunda 4-6, 6-2, 7-6 yenerek adını son dörde yazdırdı. 2018´den bu yana ATP düzeyindeki ilk yarı finaline yükselen Chardy yarı finalde kozlarını Alexander Bublik ile paylaşacak.

ÇİFTLERDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Antalya Open´ın çiftler ana tablosunda ise Nikola Mektic/Mate Pavic-Salvatore Caruso/Andrea Vavassori ile Ivan Dodig/Filip Polasek-Jeremy Chardy/Fabrice Martin yarı final karşılaşmaları oynandı.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Mektic/Pavic tandemi 45 dakika sonunda İtalyan Caruso/Vavassori ikilisini 6-1, 6-1 ile rahat geçerek iki setle finale uzandı. Turnuvanın 2 numaralı Dodig/Polasek çifti ise 3 numaralı seri başı Chardy/Martin ikilisini 6-3, 6-1 ile geçerek adlarını finale yazdırdı. 2018 yılında çiftlerde dünya 1 numarasına kadar yükselen ve kariyerinde 17 çiftler şampiyonluğu bulunan Pavic partneri Nikola Mektic ile ortaklıklarının ilk finalini Antalya´da oynamaya hak kazanırken Ivan Dodig/Filip Polasek çifti ise beraber 3. şampiyonluklarına hedefliyor.

Antalya Open´da yarın program 11´de tekler maçlarıyla başlayacak, çiftlerde ise kupa merkez kortta oynanacak iki tekler maçından sonra gerçekleşecek Mektic/Pavic-Dodig/Polasek karşılaşması sonunda sahibini bulacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya

2021-01-11 22:02:43



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