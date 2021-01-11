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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Open´da yarı final zamanı

DHA

Antalya Open´da yarı final zamanı


ANTALYA (DHA) Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ev sahipliğinde düzenlenen senenin ilk ATP turnuvası Antalya Open´da tekler ana tablosunun çeyrek finalleri bugün tamamlandı. Goffin-Minaur ve Chardy-Bublik eşleşmeleri ile yarı final heyecanının yaşanacağı turnuvanın 8'inci gününde çiftlerde ise şampiyon belli olacak.
Merkez korttaki ilk maçta turnuvanın 2 numaralı seri başı David Goffin forehand ve returnlerde güçlü bir performans sergiledi. Belçikalı Goffin, İtalyan raket Stefano Travaglia´yı ilk servislerinden yüzde 82 ile puan çıkararak 6-3, 6-2 ile turnuvanın dışına itti. Dünya klasmanının 16. basamağındaki Goffin, final yolunda Gürcü tenisçi Nikoloz Basilahshvili´yi 6-2, 6-4´lük setlerle saf dışı bırakan 21 yaşındaki Alex de Minaur ile karşı karşıya gelecek. Antalya Open serüveninde set kaybı yaşamadan yarı finale kadar ilerleyen turnuvanın 4  numaralı seri başı Minaur, Belçikalı raket Goffin ile 2019 yılında İspanya´da Davis Cup Finallerinde karşılaşmış ve maç Minaur´un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından Goffin ile oynayacağı yarı final maçı hakkında gelen soruları yanıtlayan Minaur, "Elbette zor bir maç olacak. O güçlü bir rakip aslında benzer bir tarzımız var, o bu zeminde oldukça güçlü bir oyuncu" dedi.
1 NUMARAYA BUBLIK ENGELİ
Turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 10 numarası Matteo Berrettini set kaybı yaşamadan geldiği çeyrek finalde Kazak raket Alexander Bublik´e 1 saat 31 dakikada 7-6, 6-4 yenilmekten kurtulamadı. Antalya Open´da Berrettini galibiyeti ile yarı finale ulaşarak kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini alan Bublik, ilk sette 5-3, tie-break´de ise 3-1 geriden geldiği karşılaşmada 12 ace yaparken, 6 servis kırma puanının 5 tanesini kurtarmayı başardı. İtalyan Berrettini ise ikinci setin 5. oyununda servisini kırdırdı ve Antalya´ya çeyrek finallerde veda etti. Dünya 72 numarası Chardy ikinci turunda turnuvanın 2 numaralı seri başı Fabio Fognini´yi elediği Antalya Open´da, 5 numaralı seri başı Jan-Lennard Struff´ı da 2 saat 36 dakika sonunda 4-6, 6-2, 7-6 yenerek adını son dörde yazdırdı. 2018´den bu yana ATP düzeyindeki ilk yarı finaline yükselen Chardy yarı finalde kozlarını Alexander Bublik ile paylaşacak.
ÇİFTLERDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR
Antalya Open´ın çiftler ana tablosunda ise Nikola Mektic/Mate Pavic-Salvatore Caruso/Andrea Vavassori ile Ivan Dodig/Filip Polasek-Jeremy Chardy/Fabrice Martin yarı final karşılaşmaları oynandı.
Turnuvanın 1 numaralı seri başı Mektic/Pavic tandemi 45 dakika sonunda İtalyan Caruso/Vavassori ikilisini 6-1, 6-1 ile rahat geçerek iki setle finale uzandı. Turnuvanın 2 numaralı Dodig/Polasek çifti ise 3 numaralı seri başı Chardy/Martin ikilisini 6-3, 6-1 ile geçerek adlarını finale yazdırdı. 2018 yılında çiftlerde dünya 1 numarasına kadar yükselen ve kariyerinde 17 çiftler şampiyonluğu bulunan Pavic partneri Nikola Mektic ile ortaklıklarının ilk finalini Antalya´da oynamaya hak kazanırken Ivan Dodig/Filip Polasek çifti ise beraber 3. şampiyonluklarına hedefliyor.
Antalya Open´da yarın program 11´de tekler maçlarıyla başlayacak, çiftlerde ise kupa merkez kortta oynanacak iki tekler maçından sonra gerçekleşecek Mektic/Pavic-Dodig/Polasek karşılaşması sonunda sahibini bulacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya
2021-01-11 22:02:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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