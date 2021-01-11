Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor Kulak deliği ve kanalı olmadan doğan Asaf, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor Anne Betül Korkmaz: “Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor Kulak deliği ve kanalı olmadan doğan Asaf, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor Anne Betül Korkmaz: “Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var”

İHA

Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor Kulak deliği ve kanalı olmadan doğan Asaf, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor Anne Betül Korkmaz: “Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var”

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesi, sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya gelen 3 buçuk yaşındaki oğulları Asaf’ın ameliyat olabilmesi için destek bekliyor.
Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin tek çocuğu olan 3 buçuk yaşındaki Asaf, doğuştan sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya geldi. Asaf’ın ameliyat olabilmesi için toplanması gereken tutarın 90 bin dolar olduğunu söyleyen anne Betül Korkmaz, yasal yollara başvurarak sosyal medya üzerinden açtığı sayfa ile tedavi için 6 bin dolar para toplayabildi. Paranın toplanabilmesi için yasal bir kampanya başlattıklarını söyleyen Betül Korkmaz, “Asaf için ürünler satışa çıkarttık. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir ile ameliyat parasını karşılamaya çalışıyoruz. Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var” dedi.

“Asaf, Mikrotia tip 2 teşhisi ile dünyaya geldi”
Halk arasında kulak yokluğu olarak bilinen Mikrotia tip 2 ile Asaf’ın dünyaya geldiğini belirten Betül Korkmaz, “Asaf, Mikrotia tip 2 teşhisi ile dünyaya geldi. Yani sağ kulak deliği ve kulak kanalı yok. Asaf’ın duyabilmesi için, konuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Oğlumuzun duyabilmesi, konuşabilmesi için ne yapabiliriz diye araştırdık. Amerika’da bu işin çok iyi yapıldığını öğrendik. Bu ameliyatın karşılığında bir miktar para talep ediyorlar. Bizim için çok yüksek bir rakam” diye konuştu.

“Bu yolda tek başımayım, destek verenimiz yok”
Ameliyat parasını toplarken tek başına olduğunu ve zorlandığını belirten Betül Korkmaz, “Totalde 90 bin dolara ihtiyacımız var. Bu yolda tek başımayım, destek verenimiz yok. Şuana kadar 6 bin dolar toplayıp ön ödeme yaptık. Asaf’ın ameliyat olabilmesi için 67 ay gibi bir süresi kaldı. Bu süre zarfında 90 bin doları denkleştirmemiz gerekiyor. Tabi ameliyattan 2 ay önce bu parayı yatırmamız gerekiyor, yatıramazsak ameliyat şansını kaybedecek. Eğer ameliyat şansını kaybederse, seneye ertelenecek ve fiyat daha çok artacak” şeklinde konuştu.

“Yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz”
Asaf’ın babası Fatih Korkmaz ise sözlerine şöyle devam etti: “Asaf, doğuştan sağ kulağı olmadan doğdu. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenledik. Yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz anne, babayız. Oğlumuzun en iyi şekilde eğitim görmesini istiyoruz. En iyi şekilde yürüyüp koşmasını istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
Fuat Çapa: "Güzel bir galibiyet oldu" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Galatasaray’ın Aytaç'a talip olunması gayet normal"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Güzel bir galibiyet oldu" Kasımpaşa ...
Semih Tokatlı: "Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Topun bizde kalmasına rağmen mağlup ...
Antalya Open´da yarı final zamanı
YEREL HABERLER Antalya Open´da yarı final zamanı
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk ...
2021’in ilk meclis toplantısı tatil edildi Üyeler salona girmedi salt çoğunluk sağlanamadı
YEREL HABERLER 2021’in ilk meclis toplantısı tatil edildi Üyeler ...
Melek İpek'in küçük kızı: Yaşasın babam artık gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz
YEREL HABERLER Melek İpek'in küçük kızı: Yaşasın babam artık ...
Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler Yüzde 80 nem ölçülen kentte, dünyaca ünlü sahili nem bulutları kapladı, ufuk çizgisi görünmez hale geldi
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile ...
Covid-19 sürecinde çiftçi belgesi sayısında artış Manavgat’ta çiftçilik belgesine yoğun ilgi 2019 yılında 315 belgeli çiftçi bulunurken, 1 Mart - 31 Aralık 2020 tarihinde bu sayı bin 173 oldu
YEREL HABERLER Covid-19 sürecinde çiftçi belgesi sayısında ...
Giysi kumbarasında kayıp otomobilinin anahtarını aradı
YEREL HABERLER Giysi kumbarasında kayıp otomobilinin anahtarını ...
Bitişikteki bina yıkılırken, kendi binaları hasar gören vatandaşlar sokakta kaldı
YEREL HABERLER Bitişikteki bina yıkılırken, kendi binaları hasar ...
ALKÜ, Kültürlerarası diyalog programına kabul edildi
YEREL HABERLER ALKÜ, Kültürlerarası diyalog programına kabul edildi
Yıkım sırasında temeli zarar gören 38 yıllık bina boşaltıldı
YEREL HABERLER Yıkım sırasında temeli zarar gören 38 yıllık bina ...
ATB’den büyükşehir meclis üyelerine çiçek
YEREL HABERLER ATB’den büyükşehir meclis üyelerine çiçek
6 gündür kayıp olan adam hastanede bulundu
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp olan adam hastanede bulundu
Muratpaşa’nın diyetisyenleri mahallelerde
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın diyetisyenleri mahallelerde
Gece pazarı değil, giysi kumbarasında araba anahtarı arama telaşı
YEREL HABERLER Gece pazarı değil, giysi kumbarasında araba anahtarı ...
AÜ Antalya Teknokent genel kurulu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AÜ Antalya Teknokent genel kurulu gerçekleştirildi
Kepez’de hayvan hastanesi açılacak
YEREL HABERLER Kepez’de hayvan hastanesi açılacak
Demreli üreticilere tarımsal destek
YEREL HABERLER Demreli üreticilere tarımsal destek
Mavi Kelebekler’den iki transfer
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler’den iki transfer