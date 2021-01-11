Asaf'ın çağrısına 'Kulak' verecek hayırseverler aranıyor Kulak deliği ve kanalı olmadan doğan Asaf, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor Anne Betül Korkmaz: “Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var”

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesi, sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya gelen 3 buçuk yaşındaki oğulları Asaf’ın ameliyat olabilmesi için destek bekliyor.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin tek çocuğu olan 3 buçuk yaşındaki Asaf, doğuştan sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya geldi. Asaf’ın ameliyat olabilmesi için toplanması gereken tutarın 90 bin dolar olduğunu söyleyen anne Betül Korkmaz, yasal yollara başvurarak sosyal medya üzerinden açtığı sayfa ile tedavi için 6 bin dolar para toplayabildi. Paranın toplanabilmesi için yasal bir kampanya başlattıklarını söyleyen Betül Korkmaz, “Asaf için ürünler satışa çıkarttık. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir ile ameliyat parasını karşılamaya çalışıyoruz. Biz tek başımıza bu yolda ilerleyemiyoruz, insanların desteğine ihtiyacımız var” dedi.



“Asaf, Mikrotia tip 2 teşhisi ile dünyaya geldi”

Halk arasında kulak yokluğu olarak bilinen Mikrotia tip 2 ile Asaf’ın dünyaya geldiğini belirten Betül Korkmaz, “Asaf, Mikrotia tip 2 teşhisi ile dünyaya geldi. Yani sağ kulak deliği ve kulak kanalı yok. Asaf’ın duyabilmesi için, konuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Oğlumuzun duyabilmesi, konuşabilmesi için ne yapabiliriz diye araştırdık. Amerika’da bu işin çok iyi yapıldığını öğrendik. Bu ameliyatın karşılığında bir miktar para talep ediyorlar. Bizim için çok yüksek bir rakam” diye konuştu.



“Bu yolda tek başımayım, destek verenimiz yok”

Ameliyat parasını toplarken tek başına olduğunu ve zorlandığını belirten Betül Korkmaz, “Totalde 90 bin dolara ihtiyacımız var. Bu yolda tek başımayım, destek verenimiz yok. Şuana kadar 6 bin dolar toplayıp ön ödeme yaptık. Asaf’ın ameliyat olabilmesi için 67 ay gibi bir süresi kaldı. Bu süre zarfında 90 bin doları denkleştirmemiz gerekiyor. Tabi ameliyattan 2 ay önce bu parayı yatırmamız gerekiyor, yatıramazsak ameliyat şansını kaybedecek. Eğer ameliyat şansını kaybederse, seneye ertelenecek ve fiyat daha çok artacak” şeklinde konuştu.



“Yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz”

Asaf’ın babası Fatih Korkmaz ise sözlerine şöyle devam etti: “Asaf, doğuştan sağ kulağı olmadan doğdu. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenledik. Yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz anne, babayız. Oğlumuzun en iyi şekilde eğitim görmesini istiyoruz. En iyi şekilde yürüyüp koşmasını istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”

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