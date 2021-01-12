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Spor ve yürüyüş yapanların korkulu rüyası 'lastik çetesi'

DHA

Spor ve yürüyüş yapanların korkulu rüyası 'lastik çetesi'


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın en eski ve en büyük parkı Karaalioğlu'nda sürü halinde gezen sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası oldu. Özellikle motosiklet ve bisikletlerin arkalarından koşup lastiklerine ve sürücülerine saldırdıkları için 'lastik çetesi' olarak anılan köpekler, 1 haftada 5 kişiyi ısırdı.
Antalya'nın en büyük ve en eski parklarından Karaalioğlu Parkı'nı kendilerine mesken tutan 10'dan fazla köpek, parka gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Parkta bisiklet ya da motosikletiyle geçen sürücülere de saldırıp arkalarından koşturan köpekler için esnaf, 'lastik çetesi' ismini verdi.
Özellikle motosiklet ve bisikletlilerin arkasından koşturup saldıran köpekler, zaman zaman kedilere de zor anlar yaşatıyor. Parkta devriye görevi yapan motosikletli polis timi, 4 köpeğin saldırısından hızla uzaklaşarak kurtuldu.
Parkın bir bölümünün de içinde bulunduğu Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, 1 yıldır vatandaşların köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Parkta 20'ye yakın köpek olduğunu ifade eden Ay, "Kedi ve köpekler birbirine saldırıyor. Bu duruma da üzülüyoruz. Köpekler burayı kendi yerleri gibi benimseyip gelenlere saldırıyor. Bir haftada 5-6 kişi ısırıldı. Muhtarlığa şikayette bulundular. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'ne başvurdum. Çocuklarımıza da saldırıyorlar. Hepsi saldırmıyor ama sonuçta bir saldırı var" dedi.
ELİNDE SOPAYLA GEZİYORLAR
Vatandaşın buradaki köpekleri ve kedileri beslemek için mama ve besin bıraktığını da kaydeden muhtar Ay, "İnsanlar hayvan düşmanı olduğumuzu düşünüyor. Öyle bir şey yok. Bir haftada 5-6 kişinin ısırılması normal değil. Sabah sporu yapmak için gelenlerin ellerinde sopa gördüm. Sorduğumda köpeklerden korktukları için böyle bir önlem aldıklarını söylediler" dedi.
Daha önce parkta bir köpek tarafından ısırılan Haluk Öztekin, köpeklerin birleşerek parkta gezdiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Bu köpeklerin 5-10'u birleşip geziyor. İnsanların üzerine saldırıyorlar. Çocuklar, kadınlar çok korkuyor. Geçen gün elektrikli bisikletiyle buradan geçen bir çocuğa saldırdılar. Çocuk korkup yere düştü. Beni de kolumdan ısırdılar. Tedavi oldum."
SPOR YAPAN PROFESÖRÜ ISIRMIŞLARDI
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden 2009 yılında emekli olan Prof. Dr. Ersin Lüleci de köpek saldırısına uğramıştı. Prof. Dr. Lüleci, 2019 yılında Karaalioğlu Parkı'nda spor yaparken köpeklerin saldırısında bacağından yaralanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-01-12 07:50:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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