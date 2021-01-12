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KETAV Başkan Yardımcısı Yorulmaz: Nisan ayında otellerimizi açmak hepimizin işine gelir

DHA

KETAV Başkan Yardımcısı Yorulmaz: Nisan ayında otellerimizi açmak hepimizin işine gelir


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un rakamlar normale dönmeye başlarsa turizm sezonunun nisan ayında açılacak olmasının önemli olduğu yönündeki değerlendirmesiyle ilgili, "Nisan ayında otellerimizi açmak hepimizin işine gelir. Geçen seneden zaten hazırız. Oyun planımız belli. Ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.
Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler ve aşılamanın vaka sayısını düşüreceğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu çalışmalar ile birlikte 2 bin 500 sayının altına düşmesi ile kırmızı hattan çıkılacağını ve böylece nisan ayında 2021 yılı turizm sezonunun başlayabileceği yönündeki açıklamasına turizmcilerden destek geldi. KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, pandemiyle ilgili yapılan çalışmaların önemine değinirken, bu çalışmalar neticesinde rakamların düşmeye başladığını, aşılama sonrası vakaların daha da düşmesini beklediklerini söyledi. Kemer'de pandemi öncesi her yıl turizm sezonunun nisan ayında başladığını hatırlatan Volkan Yorulmaz, Bakan Ersoy'un açıklaması doğrultusunda bu yıl da sezonun nisan ayında açılabilecek olmasının turizmcilerin işine geleceğini belirtti. Yorulmaz ayrıca 2021 yılı turizm sezonunda özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarı dolayısıyla Kemer'in bu sezonda diğer destinasyonlara göre daha avantajlı olduğunu söyledi.
'NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ'
KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "Şimdi tabii bu süreç önemli bir süreç. Vakalar da kapanmalarla birlikte epeyce düştü. Bakan Beyin de açıkladığı gibi dünyanın kabul ettiği parametreler var. Bu parametreleri düzgün oturtabilirsek bu süreci doğru değerlendirir, gerçekten kapanır ve bu işin büyümesini, rakamların düşmesini sağlayabilirsek, büyümesini engelleyebilirsek Covid-19'un nisan ayında normal, her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi otellerimizi açmak hepimizin işine gelir. İnşallah o dönemde dünyada da aşıyla beraber bir rahatlama olur. Geçen seneden zaten hazırız. Oyun planımız belli. Ne yapacağımızı biliyoruz. Öyle bir avantajla gireceğiz bu sezona. Dolayısıyla 2021 güzel bir yıl geçecekmiş gibi duruyor. Güzelden kasıt nedir? Bir 2019 sayılarını beklemek biraz afaki olur. Ama 2018'e yaklaşabiliriz. Geçen senenin muhakkak ki bir tık üstünde. Sezonu doğru tarihlerde açıp yönetebilirsek 2020 yılının da üstüne çıkarız. Ama çok büyük beklentilere girmek yanlış olur. Çünkü bu süreç belli ki devam edecek. Haziran gibi rahatlaması bekleniyor dünyanın mayıs, haziran gibi. Hazirandan sonra daha özgüvenliyiz sezon olarak. Ama nisan, mayıs aylarını da güzel yönetebilirsek bu sezon beklentilerimizi karşılar diye düşünüyorum" dedi.
'KEMER 2021'E AVANTAJLA BAŞLAYACAK'
Kemer'in BDT ülkelerinden gelen ziyaretçiler nedeniyle avantajı olduğuna işaret eden Volkan Yorulmaz, "Malum BDT ülkelerinin birinci tercihi Kemer. Avrupa da var az sayıda da olsa Rus'a oranla. Dolayısıyla burada ben önümüzdeki sene Avrupa'nın çok hareketli geçeceğini düşünmüyorum. Yine BDT pazarı üzerinden yürüyecek turizm sezonu ağırlıklı. Domine edecek pazar BDT pazarı bölgeyi. Bir tek Antalya için değil, Kemer için değil, Bodrum için bile bu böyle. Geçen yıllarda gördük ki BDT pazarı işin gerçeği. Buradan yola çıkarak Kemer bir iki adım daha önde. 2020'de bile biz Covid-19 döneminde bile otellerimizin yüzde 95'ini açtık. Bir şekilde bölgenin en çok turist ağırlayan destinasyonu olduk, Kemer olarak. Dolayısıyla Kemer'in 2021 yılı içinde avantajla başladığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-01-12 07:54:02

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