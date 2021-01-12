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(ÖZEL) Antalya'daki oteller kış ve kamp turizmine hazır

DHA

(ÖZEL) Antalya'daki oteller kış ve kamp turizmine hazır


Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan oteller kış ve futbol turizmine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Bölgeye bazı futbol takımları kamp için rezervasyon yaptırırken, Avrupa'dan ise talep gelmedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya kış ve futbol turizmine hazır. Takımların gelmesini bekliyoruz" derken, Regnum Carya Spor Satış Sorumlusu Alper Songelen, "Otelimizde Rusya ve Ukrayna'dan takımlar ağırlayacağız. Umarım bir an önce aşılanma olur. Biz takımlarımızı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin futbol takımları açısından en önemli kamp merkezlerinden olan Serik'teki oteller, kış ve futbol turizmine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl önemli ölçüde futbol takımının kamp için tercih ettiği bölge bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi. Özellikle Türkiye'deki Süper Lig takımları devre arası olmaması dolayısıyla kamp yapma olanağı elde edemezken, Avrupa takımlarından da herhangi bir talep gelmedi. Bölgede şu an Rusya, Ukrayna, Polonya ve Çekya takımlarından bazıları rezervasyon yaptırırken, sektör temsilcileri futbol turizmindeki son durumu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.
"KARANTİNA SEBEBİYLE AVRUPA'DAN TALEP YOK"
POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'da 200 adet FIFA standartlarına uygun futbol sahamız var. Bildiğiniz gibi temmuz ayında pandemiden dolayı play-off maçları bölgemizde oynanmıştı ve başarılı bir organizasyon yapmıştık. Otellerde uyguladığımız güvenli turizm sertifikasını futbol turizmine de uyarlamıştık. Sahalarımızda gerekli tüm önlemler alındı. Daha önceki yıllarda bölgemizde bin-2 bin takım ağırlıyorduk. Şu an öyle bir talep yok. Talebin yoğunluğu Rusça konuşan ülkelerden. Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Polonya ve Çekya'dan takımlar gelecek. Avrupa'dan çok büyük beklentilerimiz vardı ama artan vaka sayıları ve karantina sebebiyle Avrupa'dan talep yok. Hava çok güzel, 27 derece sıcaklık var. Antalya kış ve futbol turizmine hazır. Takımların gelmesini bekliyoruz" dedi.
"OTELLERE NEFES ALDIRACAK"
Covid-19 nedeniyle liglerde ertelenen maçlar ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını Antalya'da oynatmak istediklerini vurgulayan Ülkay Atmaca, "Saha ve iklim avantajımız var. Antalya'da bu konuda altyapı olarak imkanımız var. Kış turizmi için bazı otellerimiz açmaya başladı. 1117 Ocak'ta birçoğu açılacak. Futbol turizmi yapan otellere nefes aldıracak" diye konuştu.
"TURİZM VE ESNAF AÇISINDAN KATKI SAĞLIYOR"
Regnum Carya Spor Satış Sorumlusu Alper Songelen, "Geçen yıllara nazaran daha az takım ağırlamak zorunda kaldık. Pandemi nedeniyle. Yine de otelimizde Rusya ve Ukrayna'dan takımlar ağırlayacağız. Süper Lig'de devre arası yok. Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı. Diğer liglerde var. İkinci ligden ilk aşamada Bodrumspor'u ağırlayacağız. Şimdilik 3 takımımız var. Umuyoruz ki ilerleyen tarihlerde Rusya bölgesinden takımlar rezervasyon yapar. Şu anda bize gelecek takımlar Shakhtar Donetsk ve Dinamo Moskova. Kış turizmi Antalya'nın genellikle futbol takımlarından oluşuyor. Devre arası çalışmalarının Antalya'da yapılması turizm ve esnaflar açısından katkı sağlıyor. Bu kış umarız ertelenen maçlar da bu bölgede oynanır ve esnafa katkı sağlar. Biz Regnum Carya Otel olarak her zaman takımları ağırlamak için hazırız. Umarım bir an önce aşılanma olur. Biz takımlarımızı bekliyoruz" dedi.
"TÜRK TAKIMLARI KAMP YAPAMAYACAK"
Calista Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Gürsel Kaya ise şöyle dedi: "Devam eden ve kış döneminde tüm ülkelerde Covid-19 vaka sayılarının artması buna istinaden ülkelerin uygulamış oldukları karantina kuralları, 2021 Avrupa Şampiyonası için liglerini erken bitirmeye çalışan ülkeler ve birçok ligin geç başlaması nedeniyle kamp aralarının olmaması ya da çok kısa olması 2021 kış kamp döneminde Antalya futbol turizmini ciddi anlamda etkiledi. Her yıl Antalya'da kamp yapan Avrupa ülkelerinin birçoğu bu sene kamp yapmayacak ya da kısa da olsa kamp yapma olanağı olan ülkeler Avrupa Birliği içinde bulunan İspanya ve Portekiz'de kamplarını planladı. Türkiye liglerinde devre arasının olmaması, ertelenen maçların ocak başına kaydırılması nedeniyle iç pazar takımları da her sene kamp için geldikleri Antalya'yı bu sene ziyaret edemeyecek."
"ŞUBAT VE MART AYININ İLK HAFTALARINDA HAREKETLİLİK BEKLENMEKTE"
Futbol turizminde 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 50'lik bir kayıp olacağını vurgulayan Gürsal Kaya şöyle devam etti: "Bu sene şu ana kadar Rusya, Ukrayna, Polonya, Sırbistan, BosnaHersek, Kosova, Bulgaristan takımlarından bazıları kamp için rezervasyonlarını yaptı. Halen son dakika gelişmelerine göre kamp için ülkemize gelmeyi planlayan takımlar bulunmakta. Özellikle, Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ukrayna takımlarının son dakikada rezervasyonlarını planlayarak şubat ve mart ayının ilk haftalarında biraz daha hareketlilik beklenmekte. Bu sene yine Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinden üst düzey takımları ağırlayacağız. Bunlardan en önemlileri Polonya Süper Lig takımı Lech Poznan, Sırbistan Süper Lig takımı Kızılyıldız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ülkay Atmaca'nın açıklamaları 
Alper Songelen'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-01-12 10:13:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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