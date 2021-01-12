Hırsızlar bu kez de mezarlıktaki muslukları çaldı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızların bu kez adresi mezarlıktaki musluklar oldu.

Serik ilçesine bağlı Karataş mahalle mezarlığında vatandaşların abdest alabilmeleri için konulan musluklar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayı fark eden ve beş adet musluğun hepsinin yerlerinden sökülerek götürüldüğünü gören vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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