Emekli öğretmenin kış ortasında deniz keyfi



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde emekli öğretmen İlhan Tuğral (75), ocak ayının ortasında denize girdi. İlhan Tuğral, "Kışın hava iyi oldu mu devamlı denize girerim. Kışın dağlarda yürürüm; yazın yaylalarda zirvelere çıkarım. Onun için çok sağlıklıyım" dedi.

Emekli öğretmen İlhan Tuğral, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıktığı saatlerde otomobiliyle Demre'nin doğal bir limanı olan Taşdibi Plajı'na geldi. Aracında soyunarak mayosunu giyip, plaja inen Tuğral, önce denize girerek vücudunu yıkadı. Ardından suyun içinde ve kıyıda kısa koşular yapan Tuğral, ardından denize girdi ve uzun süre kulaç attı. Bulutlu ve serin havaya aldırmadan yürüyerek kayalara çıkan Tuğral, denize atladı ve bir süre yüzdü.

2 çocuk babası İlhan Tuğral, "Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Bu mevsimde herkesin denize girmesini tavsiye ederim. İnsan çok sağlıklı oluyor. Ben kışın hava iyi oldu mu devamlı denize girerim. Kışın dağlarda yürürüm. Yazın yaylalarda zirvelere çıkarım. Onun için çok sağlıklıyım. Yaş 75 oldu. Çok sağlam ve sağlıklıyım. Koronavirüs için de deniz birebir olduğunu düşünüyorum" dedi.

Denizde yüzen İlhan Tuğral daha sonra giyinerek evinin yolunu tuttu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-01-12 11:14:47



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