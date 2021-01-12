Kentsel dönüşüme hazırlanan gecekondudaki yangın korkuttu

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Antalya’da kentsel dönüşüm için yıkılması planlan boş gecekonduda yangın çıktı. Apartmanlara yakın kısımda çıkan yangında dumanlar mahalleyi kaplarken, bina sakinleri ise tedirginlik yaşadı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesindeki tek katlı kullanılmayan gecekonduda sabah 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangında oluşan dumanlar ise mahalleliyi tedirgin etti

İçerisinde herhangi bir eşya bulunmayan gecekondunun, 2 gün sonra kentsel dönüşüm için yıkımının gerçekleşeceği öğrenildi.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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