Miniklere enerji tasarrufu anlatıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki miniklere Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle farkındalık eğitimi verildi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1117 Ocak günleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nda Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki miniklere yönelik eğitim düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde günümüzün önemli sorunlarından olan iklim değişikliği ve enerji tasarrufu ele alındı.

Gelişen, değişen ve büyüyen dünya düzeninde enerjinin ne kadar önemli bir olgu olduğunun gelecek nesillere anlatıldığı etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Minik bireylere enerji ve su gibi birçok kaynaktan nasıl tasarruf edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verildi, iklim değişikliği anlatıldı. Minik bireylerin enerji konusunu daha iyi kavraması için eğitimde rüzgar gülleri yapıldı.

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