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Güneşi görünce denize koştular

DHA

Güneşi görünce denize koştular


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde üç arkadaş, sabah saatlerinde güneşi görünce denize girdi.
Demre'deki Kum Dağı mevkiinde bir sitede kalan ve Covid19 salgını nedeniyle Ankara'daki evlerine dönmeyen Teyfit Varan, Serdar Erkin ve Erhan Özhan, ilçede birkaç gündür süren yoğun bulutlu havanın yerini güneşe bırakmasının ardından sahile geldi. Deniz sezonunu bitirmeyen üç arkadaş, sitenin önündeki kayalıklardan denize atladı. Denizde bol bol kulaç atan üç arkadaş, denizin tadını çıkardı.
İş insanı olan ve denize giren Serdar Erkin, "Covid19 salgını nedeniyle izole bir yaşam sürmek, salgından korunmak için Ankara'ya dönmedim. Kışın ortasındayız. Ama deniz suyu sıcaklığı hala 20 derece. Denize girme sezonunu kış ortasına kadar uzattık. Güneşli olan her gün denize giriyoruz" dedi.
Denize giren Teyfit Varan da "Burada yaz ve denize sezonu bitmedi. Yaz devam ediyor. Hava sıcaklığı 1920 derece, deniz suyu sıcaklığı 20 derece. Güneşi görünce denize koşuyoruz. Koronavirüsten korunmanın en güzel yolu denize girmek. Burada virüs yok. Hayat çok güzel, bu mevsimde yüzmek, denizde kulaç atmak çok güzel. Bu yıl sıcak giden havalar nedeniyle Demre'de deniz sezonu dört mevsime çıktı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-01-12 12:54:34

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