ATSO Başkanı Çetin: " Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Çetin: " Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.”

İHA

ATSO Başkanı Çetin: " Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.”

ATSO Başkanı Davut Çetin, AK Parti heyetinin ziyaretinde yaptığı açıklamada ekonomisinin büyük oranda turizme bağlı olmasından dolayı pandemiden 81 il içinde en fazla etkilenen ilin Antalya olduğunu belirterek " Desteklerin il ve sektör bazında farklılaştırılarak verilmesi talebimizi ziyaretiniz vesilesiyle de yinelemek istiyorum. Pandemiden en fazla etkilenen ve ağır darbe alan Antalya’mıza özel önem verilmesini talep ediyoruz. Son verilere göre Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.” dedi.” dedi.
AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal ile Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve yönetim kurulu üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin’in de bulunduğu ziyarette ATSO Başkanı Davut Çetin, milletvekillerine pandemi sürecinde ATSO’nun yaptığı çalışmalar ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

İş yerlerini ayağa kaldırmamız lazım
ATSO’nun pandemi süresince sürekli üyelerle iletişim halinde olarak anketler yaptığını, sektörel talepleri dosya haline getirdiğini, bunları ilgili bakanlıklar ile paylaştığını belirten Davut Çetin, şunları kaydetti; “Kısıtlamalar dolayısıyla turizm ve turizme bağlı sektörlere acil destek verilmesi gerekiyor. Şehir içindeki küçük otellerin sıkıntısı büyük. Genelgeyle kapalı restoranlar, spa, kafe ve hediyelik eşya gibi sektörlerde ciddi ciro düşüşleri var. Türkiye’nin vitrini konumundaki Antalya’nın nitelikli işletmelerini kaybetmemesi gerekiyor. Kısıtlamalar kapsamında kapatılan iş yerlerini en azından pandemi geçtiğinde ayağa kalkabilmesi için desteklerle canlı tutmamız gerekiyor.

Hakkaniyetli destek verilmeli
Kira desteğinde ısrarlı olduklarını hatırlatan Çetin, " Bu iş 500 lira veya bin lira ile olmaz. Kiracılar ile mülk sahipleri arasında uzlaşma mekanizması kurulması lazım. Hükümetimiz destekleri verirken seçici olmalı. Destek amaçlı verilen kredilerin büyük kısmı otomobile, konuta ve dövize gitti. Pandemide ciro kaybı yaşayan sektörler ve işletmeler kolaylıkla tespit edilebilir. Desteklerin bunlara girmesi gerekiyor. Pandemiden dolayı en önemli sorunlardan biri de istihdam. Antalya’da işini kaybedenlerin sayısı tüm diğer illeri geride bırakıyor. Son verilere göre Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.” dedi.

Veri merkezi
ATSO’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Davut Çetin, Antalya’da veri işlemede, veriye dayalı karar vermede Türkiye’ye örnek olacak bir yapı kurmak istiyoruz. Antalya’nın İstanbul’dan sonra dijital dönüşüme en hazır kent olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Antalya, turizm ve tarımda ülkelerle yarışıyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlıyoruz, Tüm Türkiye’ye ve dünyaya tarımsal ürün gönderiyoruz. Sanayide fark oluşturan işletmelerimiz var. Elimizde işlenmemiş mücevher gibi duran müthiş bir veri var. Bu verileri birbirleri ile konuşabilir hale getirecek, tahmin modelleri oluşturacak, yapay zeka ile işleyecek, kentsel karar vericilere ve tüm sektörlerimize sunacak kentin tüm kurumlarının katkı verdiği bir veri merkezine ihtiyaç var. Geleceğin dünyasında veriyi yönetemeyen kentlerin geride kalacağı çok açık. Antalya, bu yarışta öne geçen il olsun istiyoruz ve bu vizyon doğrultusunda iş planlarımızı oluşturduk.” diye konuştu

Toplu İş Yerleri ve Lojistik Merkezi
Toplu iş yerleri konusunu 21 senedir konuşuyoruz. Bu konuda halen somut bir ilerleme sağlanamadı. Galerici, matbaacılar, sıhhi tesisatçı gibi iş kollarını mutlaka apartman altlarından çıkarıp lojistik, altyapı ve sosyal imkanları da sunan toplu iş yerlerinde biraraya getirmeliyiz. Ayrıca bir lojistik merkezine ihtiyaç var. Şehrin içini toparlamamız lazım. Antalya kent merkezinde büyük bir estetik dönüşüme ihtiyaç var.

EXPO Alanı
EXPO konusunda ortak akılla bir karara varmalıyız. Buranın tarım teknolojileri, tarım yazılımı ve sağlık turizmini de içine alacak şekilde bir bilişim vadisi olması yönünde bir önerimiz var. Son olarak yabancı bir film için plato olarak kullanılacağını öğrendik. EXPO Alanı’nın kent için sürekliliği önemli. Antalya konaklama alt yapısı ve iklimi ile dünyanın en cazip kentlerinden birisi. EXPO Alanı’nın kent ekonomisine de katkı koyacak şekilde değerlendirilmesini istiyoruz.”

Gündem ekonomi olmalı
Türkiye’de siyasetin son dönemde çok ayrıştığını belirten Davut Çetin, “Televizyonlarda sürekli olarak 35 kişinin toplandığı ve siyaseti konuştuğu, karşıt görüşlerin birbirlerini dinlemeye bile tahammül edemediği tartışma programları var. Gazeteler çok farklı değil. Önümüzde seçim mi var ki siyaseti konuşuyoruz. Ülke olarak pandemi ve ekonomik daralma ile mücadele halindeyiz. Antalya’nın durumu şu anda çok kötü. Turizme bağlı sektörlerde yüzde 80 daralma var. Her yönüyle bambaşka bir dünya şekilleniyor. Gündem ekonomi olmalı. Bunları konuşmalı, eksiklerimize el birliğiyle çözüm üretmeliyiz” dedi.

Her türlü iş birliğine hazırız
AK Parti Antalya Milletvekilleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarının kendilerine yol gösterici olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan ve raporlardan yararlandıklarını ifade ettiler. Milletvekilleri, “Kentimiz için her türlü iş birliğine hazırız” ifadesini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlardan, 'İşkenceci eşini öldüren Melek serbest bırakılsın' çağrısı
YEREL HABERLER Kadınlardan, 'İşkenceci eşini öldüren Melek serbest ...
Güneşi görünce denize koştular
YEREL HABERLER Güneşi görünce denize koştular
Şüpheli araçta 400 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçta 400 bin adet makaron ele geçirildi
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı
YEREL HABERLER Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki ...
Patara Antik Kenti'nin zamansız konuğu leylekler şaşırttı
YEREL HABERLER Patara Antik Kenti'nin zamansız konuğu leylekler ...
Miniklere enerji tasarrufu anlatıldı
YEREL HABERLER Miniklere enerji tasarrufu anlatıldı
Antalya'da risk haritası kırmızıdan yeşile döndü
YEREL HABERLER Antalya'da risk haritası kırmızıdan yeşile döndü
Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında ...
Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü Manavgat’ta otomobille ticari araç çarpıştı:1 yaralı
YEREL HABERLER Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı ...
Konyaaltı’nda sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sokak hayvanları unutulmadı
Kentsel dönüşüme hazırlanan gecekondudaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüme hazırlanan gecekondudaki yangın ...
HEP Üniversitesi'nden gençlere Avrupa’da yaşam tecrübesi imkanı
YEREL HABERLER HEP Üniversitesi'nden gençlere Avrupa’da yaşam ...
Gabriel Torje ve Taha Yalçıner, Bandırmaspor'da
YEREL HABERLER Gabriel Torje ve Taha Yalçıner, Bandırmaspor'da
30 metrelik uçurumun kenarında tehlikeli balık avı Falezlerde balık avlayan amatör iki balıkçı, kendilerini görüntüleyen drone'a, oltaya takılmaması için yükselmesi uyarısında bulundu
YEREL HABERLER 30 metrelik uçurumun kenarında tehlikeli balık ...
Emekli öğretmenin kış ortasında deniz keyfi
YEREL HABERLER Emekli öğretmenin kış ortasında deniz keyfi
İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, ‘112 Acil’ tarifesi Polisin 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taksi şoförüyle iletişime geçmesiyle yeri tespit edilen şahıs, taksiden iner inmez polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı Kurusıkı tabancayla intihar edeceğini söyleyen şahıs, polise, ‘Beni eve götür moruk’ dedi
YEREL HABERLER İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen ...
Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan gençlere ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan ...
Hırsızlar bu kez de mezarlıktaki muslukları çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar bu kez de mezarlıktaki muslukları çaldı
Turizmde ekonomik kayıp 1 trilyon doların üzerinde Recep Yavuz: “Eskiler tarihe karışacak ve turizm yeniden yazılacak” “En büyük kayıp 185 milyar dolarla Amerika'da olacak”
YEREL HABERLER Turizmde ekonomik kayıp 1 trilyon doların ...
Her derde şifa katran yağı yok satıyor Sedir ağaçları toprağın içine gömülü varillerde yakılarak elde ediliyor, kilosu 150 liradan alıcı buluyor Her derde şifa katran yağı yok satıyor
YEREL HABERLER Her derde şifa katran yağı yok satıyor Sedir ağaçları ...
(ÖZEL) Antalya'daki oteller kış ve kamp turizmine hazır
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalya'daki oteller kış ve kamp turizmine ...
Eski sevgili cinayetinde Asuman'ın cezası 25 yıl hapisten 14 yıla düştü
YEREL HABERLER Eski sevgili cinayetinde Asuman'ın cezası 25 yıl ...
Pes etmediler çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar Tam amaçlarına ulaşmak üzereyken sahibini görüp otomobili bırakıp kaçtılar Kısıtlama saatinde otomobil hırsızlığı teşebbüsü kameralar tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Pes etmediler çalıştıramadıkları otomobili iterek ...
Silahla intihara kalkıştı, bölgeden ayrıldığı taksinin şoförüyle iletişim kurularak yakalandı
YEREL HABERLER Silahla intihara kalkıştı, bölgeden ayrıldığı ...