AŞT’ye 5 ödül

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), Yeni Tiyatro Dergisi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde 3 dalda 5 ayrı ödül kazandı.

Türkiye'nin tek sahne sanatları dergisi olan Yeni Tiyatro Dergisi’nin geleneksel hale getirdiği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Jüri başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş'ın, jüri koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel'in yaptığı organizasyonda AŞT önemli bir başarıya imza attı.



En iyi komedi

AŞT’nin ‘Takıntılar’ isimli oyunu En İyi Yapım Komedi Dalı’nda ödüle layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu Dram dalında da yine AŞT oyuncuları Beyza Ergezer Şahin, Cansu Sabetrasekh ve Simge Defne ödül kazandı. En İyi Oyun Müziği kategorisinde de AŞT’nin ‘Kadife Çiçekleri’ oyunundaki eseriyle Tolga Çebi ödüle layık görüldü.

Kadrosuna genç ve dinamik yeni oyuncular ilave ederek yoluna devam AŞT, 3 dalda 5 ayrı ödül kazanarak, Antalya’ya gurur yaşattı.

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