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Koronavirüs dünya turizmine 1 trilyon dolar kaybettirdi

DHA

Koronavirüs dünya turizmine 1 trilyon dolar kaybettirdi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 2020 yılı verilerini göre dünya genelinde turizm sektörünün 1 trilyon dolar kayba uğradığını açıkladı. Korona sürecini Antalya gibi iyi yönetebilen destinasyon olmadığını belirten Yavuz, "Dünyada 2020 yılında 3 milyon turistin gittiği bir tatil destinasyonu olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Dünya Turizm Örgütü'nün, 2020 yılı dünya turizm hareketliliği verilerine ilişkin bir çalışma yapan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bugüne kadar 100 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatına mal olan koronavirüs pandemisi tahribatlarının gittikçe ağırlaştığını söyledi.
1 TRİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE
Dünya genelinde sağlık konusunun yanında korkunç boyutlara ulaşan ekonomik kayıpların yavaş yavaş su yüzüne çıktığını belirten Yavuz, ekonomisi neredeyse tamamen turizme dayalı Macau, Tayland gibi ülkelerle önemli turizm geliri sağlayan ABD, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kayıplarının çok büyük boyutlara ulaştığını dile getirdi. Yavuz, henüz resmi veriler açıklanmamakla birlikte UNWTO'un öngörüsünün dünya genelinde ekonomik kaybın 1 trilyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.
ÜLKELERE GÖRE KAYIP
Seyahate çıkamayan 1 milyar turistin dünyaya faturasının 1 trilyon dolar olduğunu belirten Yavuz, ortalama yüzde 70 turist kaybına göre ülkelerin yaklaşık kayıplarını gösteren bir tablo oluşturdu. Buna göre en büyük kaybın 185 milyar dolarla ABD'de olduğunu belirten Yavuz, ülkeler ve milyar dolar olarak kayıplarını şöyle sıraladı:
"İspanya 56.7, Fransa 50.4, Tayland 46.2, Almanya 42, İtalya 35, İngiltere 34.3, Avustralya 33.6, Japonya 31.5, Çin 28, Türkiye 25.5, Hindistan 21, Avusturya 16.8 milyar dolar."
ARTIK FRANSA BİRİNCİ OLAMAYACAK
Bu kayıpların telafisinin birkaç yıla mal olacağı ve yine turizm yoluyla kapatılmaya çalışılacağına işaret eden Yavuz, "Bu 12 ülkeden hiçbiri üst üste iki kez bu kayıpla baş edemez. Henüz yaklaşık 100 milyon turizm çalışanının işsiz kaldığı ve turizmin en az 50 sektöre yaptığı katkının boyutlarına gelemedik. Pandemi sonrası bu ülkelerden bazılarının yeri değişecek, belki bazıları bu tabloya hiç giremeyecek. Mesela Fransa artık dünya birincisi olmayacak. İngiltere'nin Brexit ve korona sonrası yönü hiç belli değil. Çin, Japonya gibi Uzak Asya ülkeleri en derin kayıplara maruz kalacaklar" diye konuştu.
TÜRKİYE VE AKDENİZ DAHA ŞANSLI
Bu süreçte yakın, güneşli, ferah, sağlık altyapısı kuvvetli ülkelerin öne çıkacağını kaydeden Yavuz, özellikle Adalar, Adria Kıyıları ve Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz ülkelerinin daha çok şansı olduğunu kaydetti. Korona sürecinde yaşanan tecrübeler, kamuoyuyla paylaşılan haber ve resimlerin misafirlerin hala hafızalarında olduğuna dikkati çeken Yavuz, turist ile korona sürecini birlikte yönetebilen Antalya dışında pek fazla destinasyonun da olmadığını söyledi. Yavuz, "Dünya'da 2020 yılında 3 milyon turistin gittiği bir tatil destinasyonu olduğunu düşünmüyorum" dedi.
1 MİLYAR TURİST BEKLENTİSİ
Yeni dönemde eskilerin tarihe karışacağı ve turizmin yeniden yazılacağını ifade eden Yavuz, 2021 yılında aylardır dört duvar arasına sıkışmış ve bir an önce kendisini bir yerlere atmayı düşünen 1 milyar turist olacağını açıkladı.
Dünya turizm pastasındaki payı yüzde 3 olan Türkiye'nin tablolardaki yerinin yeniden şekilleneceğini belirten Recep Yavuz, yaratıcı, farklı ve etkili yöntemlerin önemine vurgu yaptı.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-12 13:30:44

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