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Cezaevindeki Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş

DHA

Cezaevindeki Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş


Alparslan ÇINARVeli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in iki kız çocuğu, savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasının yanına yerleştirildi. Kızlar, bilgisayar alınan ve internet bağlatılan evde elektronik sistem üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Melek İpek'in ise cezaevinde kendisini ziyaret eden avukatına; kızlarını çok özlediğini, psikolojisinin yerinde olmadığını ve rüyasında Ramazan İpek'i gördüğünü söylediği belirtildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan Melek İpek (31), ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini öne sürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İpek olayın ardından jandarmaya teslim olurken kız çocukları C.D. (9) ve İ.N. (7) savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasının yanına yerleştirildi. Çocuklara bilgisayar alınan ve internet bağlatılan evde elektronik sistem üzerinden eğitimleri devam eden iki kız kardeşin bulundukları yerde mutlu oldukları görüldü. Teyzesi Nimet Çelik ve anneannesi Hatice Çelik'in (50) hem kişisel bakımları hem de dersleriyle yakından ilgilendiği iki kız kardeşe ayrıca psikolojik destek de veriliyor.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ KORKUDAN AİLESİNE ANLATMAMIŞ
12 yıllık evlilikleri boyunca Melek İpek'in sürekli şiddete maruz kaldığını ve bunu ailesinden gizlediği ise jandarma karakolunda verdiği ifadede ortaya çıktı. Ablası Melek İpek'le kısa süreli görüşen Nimet Çelik (29) sürekli şiddet gördüğü şeklinde ifadeyi görünce çok şaşırdığını ve ablasına sorduğunu belirterek, "Ablamla kısa süreli görüştüm ve bize neden söylemediğini sordum. 'Babanı, seni aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş o yüzden Melek bu durumu bize anlatmamış" dedi.
TIP FAKÜLTESİNİ KAZANACAK PUAN ALMIŞ
Melek İpek'in okumak ve çocuk doktoru olma yönünde hayali olduğunu belirten Nimet Çelik, "Ablam 2008 yılında girdiği üniversite sınavından 500 tam puan üzerinden 450'nin üzerinde bir puan aldı. Tıp fakültesinde okuyup çocuk doktoru olmak isterdi. Güzel hayalleri vardı. Evlendi ve üniversiteye gitmek için mücadele etti ama başaramadı. Sonrasında 2 yıllık üniversite okudu" diye konuştu.
Çelik, olay günü jandarma ekipleriyle tekrar eve gittiklerinde kendisinden tavukları beslemesini istediğini ve çok vicdanlı biri olduğunu söyledi.
SINAV SONUCUNU RAMAZAN İPEK GİZLEMİŞ
Melek İpek'in babası Menderes Çelik (60) kızının evliliği süresince yaşadıkları hiçbir sorundan haberinin olmadığını anlattı. Kız torunlarına sürekli kendisinin baktığını ve hep bir arada olduklarını da anlatan Çelik, gözyaşları içinde şöyle konuştu:
"Her şeylerine ben bakardım. Melek çok başarılıydı. Ehliyeti vardı. Doktor olmak isterdi. Evlendikten sonra eşi sınav sonucunu gizlemiş sanırım. Kız torunlarımın benim yanımda kalmasını istiyorum. Ömrümün sonuna kadar benim yanımda kalacaklar ben onlara bakacağım."
RÜYASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ GÖRMÜŞ
Melek İpek'in avukatlarından Hüseyin İlerioğlu, en son dün görüştüğü cezaevindeki Melek İpek'in kızlarını çok özlediğini ve psikolojisinin yerinde olmadığını anlattığını ifade etti. Melek İpek'in rüyasında Ramazan İpek'i gördüğünü de söylediği Avukat İlerioğlu, "Rüyasında mezara ziyarete gitmişler ve Ramazan İpek, Melek'i mezardayken bile tehdit ediyormuş. Hala bir travma içerisinde. Kendisine en çok üzülenin babası Menderes Çelik olduğunu söyledi. 'Dışarıda cezaevinden daha çok tutsak haldeydim' dedi. Her konuşmada gözleri doluyor" diye konuştu.
İlerioğlu, tutuklu Melek İpek'in en kötü kararda dahi elektronik kelepçe ile en azından çocuklarının başında olması gerektiğini ve kısa sürede tahliyesini beklediklerini kaydetti. Avukat İlerioğlu, "Çocuklar daha önceden beri anneannesi ve dedelerinin yanında olduğu için savcılık buraya verdi. Çocuklara olay hissettirilmemeye çalışılıyor. Bilgisayarları ve internetleri var. Evde derslerine devam ediyorlar. Psikolojik destek veriliyor" dedi.
KURBAN AYETLERİNİ DİNLEMİŞ
Ramazan İpek'in olay gününden bir gece önce internetten kurban ile ilgili ayetleri dinlediğini de ifade eden avukat Hüseyin İlerioğlu, "Bu kayıtlar telefonda sabit. Melek Hanım ile aynı odada otururken hiçbir sebep yokken 'boşanalım mı?' diyor. Bu durumda Melek Hanım korkudan 'Sen bilirsin?' diyor. Sonra Melek İpek'i diğer odaya gönderip yivli av tüfeğiyle gelerek odanın kapısı önünde 'Kelime-i Şahadet getir' diyor. Bu neden denir? Öldürme kastıyla. Ateş edince çocukların üzerine kapanmış ve silahtan çıkan kurşun camdan dışarı çıkmıştır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARVeli KÖKEN
2021-01-12 13:47:44

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