Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

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Serik Ilçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askeri personel Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Kızılay'a destek veren jandarmalar, gönüllülük esasına dayalı olarak Kızılay'a 40 ünite kan bağışında bulundu. İlçe Jandarma komutanlığına bağlı 40 Jandarma personeli, seyyar kızılay kan merkezi önünde sıraya girdi. Dörderli gruplar halinde araca girip kan veren jandarma parsonelleri, Kızılay'a destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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