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Antalya Serbest Bölgesi'nin ticari hacmi yüzde 8 oranında arttı 2019 sonunda 777 milyon dolar olan ticaret hacmi 2020 sonunda 840 milyon doları aştı İstihdam sayısı yıl sonunda yüzde 5 artışla 5 bin 351’e yükseldi

İHA

Antalya Serbest Bölgesi'nin ticari hacmi yüzde 8 oranında arttı 2019 sonunda 777 milyon dolar olan ticaret hacmi 2020 sonunda 840 milyon doları aştı İstihdam sayısı yıl sonunda yüzde 5 artışla 5 bin 351’e yükseldi

Pandemi döneminde Antalya Serbest Bölgesi, ticaret hacmini yüzde 8 arttırırken, istihdam sayısı yıl sonunda yüzde 5 artışla 5 bin 351’e yükseldi.

“Antalya Serbest Bölgesi, yıllık ticaret hacmini yüzde 8 arttırdı”
Dünya, virüs haberleri ile başlayan, virüsün pandemi olarak adlandırılması ile küresel çapta önlemlerin alındığı, bütün sektörlerin durgunluğa girdiği hatta hizmete dayalı sektörlerin dönemsel olarak durduğu bir yılı geride bıraktı. Üretimin azaldığı buna bağlı olarak da firmaların küçülmeye gittiği, ticaret hacimlerinin düştüğü yılın ilk yarısı ile aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler ve yaz döneminin de etkisi ile toparlanmaya başlayan pazarlar yılsonunda mutasyon haberleri ile tekrar kısıtlamalara döndü. Bu dönemde üretime ara vermeyen Akdeniz'in en önemli yatırım merkezlerinden olan Antalya Serbest Bölge, yıllık ticaret hacmini yüzde 8 arttırdı.

“819 milyon dolarla sanayi grubu ürünleri başı çekti”
2019 sonunda 777 milyon dolar olan ticaret hacmi 2020 sonunda 840 milyon doları aştı. 55’i yerli olmak üzere 83 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya Serbest Bölge’de ticaret hacminde 819 milyon dolarla sanayi grubu ürünleri başı çekti. Avustralya ve yeni Zelanda’dan Japonya’ya, Güney Afrika’dan Kanada’ya, dünyanın dört bir yanına ticari faaliyetlerde bulunan ASBAŞ yat sektöründen, tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata elektrik elektronikten, tekstile kadar birçok alanda Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi olmayı 2020 yılında da sürdürdü.

“En yüksek payları Almanya, Hollanda, İtalya ve ABD aldı”
432 milyon dolarla en yüksek ticaret OECD ülkeleri ile gerçekleşirken bu ülkeler arasında en yüksek payları Almanya, Hollanda, İtalya ve ABD aldı. Ayrıca 2020 ASBAŞ için yatırım yılı da oldu. Bu yıl başlayan Rıhtım Altyapı projesi ile hayata geçirilecek olan Yat Atma/ Çekme sistemi 2021 yılının Haziran ayında tamamlanacak. Bu yatırım için bütçe 110 milyon TL olarak belirlendi. 560 ton kapasitesindeki Travel Lift ve 2 bin ton kapasitesindeki Ship Lift yapımlarının da tamamlanması ile sadece öncü olduğu yatçılık sektöründe değil, diğer dinamo sektörlerde de lojistik kolaylıkları ile öne çıkarak ülke ticaretine katkısını arttırarak devam ettirmeyi planlıyor. Antalya Serbest Bölge Su ve Kanalizasyon Hatlarının yenilenmesi, Trafo ve Elektrik, Ulaşım ve Yol yatırımlarının da etkisi ile istihdamda da orantılı olarak artışların sürmesi beklenirken, 2019 sonunda 5 bin 91 olan istihdam 2020 sonunda yüzde 5 artışla 5 bin 351’e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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