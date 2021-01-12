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Trafik kazası sonrası cinayette 2 kardeş hakim karşısında

DHA

Trafik kazası sonrası cinayette 2 kardeş hakim karşısında


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada, Oğuzhan İzmirlioğlu'nun (22) ölümüne 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan Azmi Akkurt ile ağabeyi Nazım Akkurt, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kavgada bıçağı kullanan Azmi Akkurt, "Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi.
Olay, geçen yıl 13 Ekim gecesi saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu'nda meydana geldi. Nazım Akkurt yönetimindeki 07 AHN 385 plakalı otomobil, park halindeki 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında kafede bulunan park halindeki aracın sürücüsü, kafe sahibi, kafe çalışanları ile otomobil sürücüsü Nazım ve Azmi Akkurt kardeşler arasında kavga çıktı. Kavgada Azmi Akkurt yanındaki bıçakla kafede garson olarak çalışan Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak B., Ozan A., Utku Ö. ve Mehmet Y.K.'yi bıçakladı. Kavgada Azmi Akkurt, ağabeyi Nazım'ı da bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan İzmirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Azmi Akkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nazım Akkurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan ve ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Azmi Akkurt ile 'azmettirmekten' yargılanan kardeşi tutuksuz sanık Nazım Akkurt, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Azmi Akkurt duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçiler ile sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
'BIÇAĞIN KİME İSABET ETTİĞİNİ ANLAYAMADIM'
Savunmasında, alkol aldıktan sonra ağabeyi Nazım ile kaza yaptıklarını belirten Azmi Akkurt, şöyle konuştu:
"Kazadan sonra sürücü koltuğundaki ağabeyime tepki gösterdim. Bu sırada kafeden çarptığımız aracın sahibi çıktı ve hatanın bizde olduğunu söyledik. Hatta istemeleri halinde zararı karşılayabileceğimizi, istemezse de polise haber verebileceğini belirttik. Bu arada kafeden çıkan bir kişi bize ağır küfürler etti. Ortam kalabalıklaştı. Üzerimize geldiler. Dayak yiyeceğimizi anladığım için ağabeyimi sakinleştirmeye çalıştım. Maktul Oğuzhan üzerime doğru gelerek bana parmağını salladı ve göğsümden itti. Ben de ona tokat attım. Oradakiler üzerime gelince yanımdaki bıçağı çıkartarak rastgele savurdum. Bıçağın kime isabet ettiğini anlayamadım. Kavga yolun karşısına taşındı ve grup burada beni darbetmeye başladı. Yerden kalktım ve kaçtığım sırada maktul Oğuzhan'ı karşımda gördüm. Oğuzhan'ın elinde parlak bir cisim vardı ve kendimi korumak için maktule doğru savurdum. Bir defa savurduğumu hatırlıyorum. Maktul yere düştü. Ben olay sırasında ağabeyimin yaralandığını, polisler geldikten sonra gördüm. Yaşananlardan dolayı pişmanım."
Tutuksuz sanık Nazım Akkurt ise kardeşinin anlattıklarına katılarak, şunları söyledi:
"Ben maktulün öldürülmesi ile ilgili kardeşim Azmi'ye 'Vur, öldür onları, vur. Biz adamın anasını böyle sinkaf ederiz, aslan kardeşim. Gebersinler' şeklinde sözler söylemedim. Küfrettiğim iddiasını kabul ediyorum."
Duruşmada dinlenen bazı tanıklar ise tutuklu sanığın cinayeti işlediğini gördüklerini belirterek, iki sanığın da olay sırasında aşırı alkollü olduklarını ifade etti.
Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-01-12 14:53:12

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