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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’ya sağanak uyarısı

İHA

Antalya’ya sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya için bu gece itibari ile etkili olacak sağanak yağış dolayısıyla uyarıda bulundu.
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde başlayacak olan yağış yarın saat 15.00’e kadar devam edecek. Antalya il merkezi ile Kemer, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçelerine metrekareye 2150 kilogram Akseki, İbradi ve Gündoğmuş ilçelerinde metrekareye 517 kilogram yağış beklendiği söylendi.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Akşam saat 22.00’da başlaması beklenen kuvvetli yağışın ertesi gün saat 15.00’a kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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