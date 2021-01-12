Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin açıklama 

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ANKARA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Bu adım İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail'in, sözkonusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz." denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANKARA,(DHA)

2021-01-12 21:44:24



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