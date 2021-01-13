Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunduğu Antalya'da gece saatlerinde yağış başladı. Konyaaltı ilçesinde etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken su nedeniyle kaldırımlar su altında kalırken, araçlar ise ilerlemekte zorlandı. Çoğu sürücü de birikintilere girmemek için yollarını değiştirdi. Rüzgar nedeniyle de kent merkezinde bazı eşyalar yollara uçtu.

Yağış ve rüzgarın yarın gün boyu etkili olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-01-13 00:49:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.