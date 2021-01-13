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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Havalimanı'nın ilginç kayıp eşyaları

DHA

Antalya Havalimanı'nın ilginç kayıp eşyaları


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Havalimanı'nda geçen yıl 3 bin 372 kayıp eşya kayda geçirildi. Kayıp eşya bürosunda güvenli bir şekilde muhafaza edilen bu eşyaların liste başını, gözlük, saat ve kemer oluştururken, ilginç eşyalar da dikkati çekti. Kaybedilen birincilik kupası, otomobil plakası, 1 metrelik peluş ayı ve su arıtma cihazı da sahibini bekleyen eşyalar arasında bulunuyor.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, yaz aylarında en yoğun günde 3 dakikada bir uçak Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapıyor. Hava yoluyla gelen yolcuların bir kısmı ise beraberinde getirdikleri bavul, çanta ya da ziynet eşyalarını Antalya Havalimanı içerisinde unutabiliyor. Unutulan bu eşyalar havalimanı idaresince muhafaza altına alınarak, yine havalimanı içinde bulunan kayıp eşya bürolarında tutanakla birlikte sahibi bulunana kadar bekletiliyor.
Kapısında güvenlik personelinin beklediği ve izinsiz kimsenin giremediği kayıp eşya bürolarında, çoğunlukla valiz ve çantalar dikkati çekiyor. 2019 yılında 8 bin 657 kayıt açılan kayıp eşya bürolarına, geçen yıl 3 bin 372 kayıt açıldı. Kayıp eşya sayısının düşüşünün en büyük sebebi ise yolcu trafiğinin pandemi nedeniyle 3'te iki oranında azalması. Antalya Havalimanı terminal işletmecisi Fraport TAV'a ait yaklaşık 100 metrekarelik kayıp eşya bürosundaki 3 bin 372 kayıp eşyanın büyük kısmını gözlükler oluştururken, aralarında ziynet eşyaları ve oyuncaklar da yer aldı.
5 DAKİKADA KAYIP BULUNUP TESPİT EDİLİYOR
Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ercan Kuruçırak, Antalya Havalimanı'nda unutulan, kaybolan tüm eşyaların güvenli ellerde olduğunu söyledi. Yolcuların kaybettikleri ürünle ilgili havalimanıyla iletişime geçmelerinin ardından hızlı bir şekilde sonuca ulaşıldığını belirten Kuruçırak, "5 dakikada kaybın kayıtlarımızda olup olmadığı, buradaysa teslimi gerçekleştiriliyor. Bulunan eşyalar tutanakla birlikte bürolarımızda uygun koşullarda hiçbir zarar görmeden kanuni sürelerinin sonuna kadar saklanıyor" dedi. Kuruçırak, kayıp eşyadaki düşüşün turizm ve yolcu sayılarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.
KAYBOLAN İLGİNÇ EŞYALAR
Kayıp eşya listesinin başında güneş gözlükleri yer alırken, saat ve kemer sırayı takip eden eşyalar oldu. Kayıp listesinde hem boyutu hem de önemli olması nedeniyle kaybolması ya da unutulması pek mümkün olmayan eşyalar da yer aldı. Bir otomobile ait plaka, boyu 1 metreye yakın peluş ayı, su arıtma cihazı, nargile, dron, ikiz bebekler için puset, çaydanlık ve Rusya'daki bir kadın voleybol takımına ait 2019 yılında kazanılan birincilik kupası en ilginç kayıp eşyalar olarak kayda geçti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-01-13 07:47:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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