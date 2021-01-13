Koronavirüs aşılama takvimiyle 'aşı barajı' oluşturulacak



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, aşılama süreci yaz başına kadar tamamlandığı takdirde hastalığa karşı 'aşı barajı' oluşturulabileceğini söyledi. Ertekin, "Herkes aşı olup hastalığa bariyer çekerek, kendimizi koruyabiliriz" dedi.

Koronavirüsle mücadelede uygulanacak aşılama takviminin kendilerine ulaştığını aktaran Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, eczane çalışanlarının da bu listelerde yer alarak sisteme kaydedildiklerini bildirdi. Hazırlıksız yakalanmamak, hastalığa karşı zafiyet bırakılmaması için aşılanmanın önemine dikkat çeken Ertekin, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar, klasik bir aşının ülkemize girişiyle tamamlandı. Güvenirliliği konusunda da herhangi bir sorun yaşanmayacağı bilimsel kurullarda tartışıldı. Böylece sağlık çalışanlarının da aşı takvimine dahil edilerek virüse karşı direncin başlatılacağına inanıyoruz. Biz eczacılar da bu programa dahil oluyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, kolluk kuvvetleri, kamusal alanlarda çalışanlar için de bu takvim bakanlıkça yönetilerek, diğer aşılarda nasıl davranılıyorsa halk sağlığı birimleri üzerinden planlamaları gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

YAZ BAŞINA KADAR AŞI BARAJI

Bu süreç yaz başına kadar tamamlandığı takdirde hastalığa karşı 'aşı barajı' oluşturulabileceğini düşündüklerini aktaran Ertekin, "Herkes aşı olarak, hastalığın önüne bu şekilde set çekilebilir. Aşı olarak hastalığa bariyer çekip, kendimizi koruyabiliriz" dedi.

Tüm bunların dışında sağlıkla ilgili tüm eczanelere erişecek şekilde maske ürettiklerini ifade eden Ertekin, "Kalitesi belli bir kalibrasyonu sağlamış maskelerin üretim maliyeti olan 1 TL'den vatandaşın eline ulaşmasını sağlamak için bu üretimi yaptık" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2021-01-13 11:11:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.