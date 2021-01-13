Antalyaspor'da çeyrek final sevinci

Bursaspor deplasmanında alınan 30'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran FT Antalyaspor’da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Süper Lig’de son iki maçını kazanan FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da tur atlamayı başardı. Son 16 turunda deplasmanda Bursaspor’u 30 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, çeyrek finale yükseldi.

Kupaya 4. turdan katılan FT Antalyaspor, Pendikspor’u 20, 5. turda ise Boluspor’u 10’lık skorla geçerek son 16 turuna kalmıştı. Bu turda rakibi Bursaspor olan kırmızıbeyazlılar deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 30 kazanıp, çeyrek finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor’a turu getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 32. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Geçen sezon kupada yarı finale yükselen kırmızıbeyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’a 10 ve 40’lık skorlarla yenilerek kupaya veda etmişti. Akdeniz ekibinde bu sene hedef finale kadar gitmek. Hafta sonunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, Bursaspor maçının ardından şehre dönerek antrenmanlarına başladı. Kupa maçında forma giyen isimler yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon ve taktik çalıştı.

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