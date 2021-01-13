Finike’de 20 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Antalya’nın Finike ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde 20 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Antalya’nın Finike ilçesi, Kumluca Karayolu mevki'inde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan 07 JN plakalı araç içerisinde 17 adet viski şişesi içerisine konulmuş 20 litre kaçak alkol ele geçirildi. Jandarma ekipleri kaçak alkole el koyarken, araç içerisinde bulunan H.A ve H.İ.S adlı şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

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