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Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)

DHA

Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)


HORTUM AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU
Antalya'da Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak ve şiddetli rüzgâr, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdürdü. Kent merkezinde rüzgârın hızı saatte 31 kilometreyi buldu. Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde sabah erken saatlerde çıkan hortum ağaçların devrilmesine neden olurken, Fatih Ortaokulu Spor Salonunun çatısını uçurdu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle, apartmanların çatısındaki gütneş panelleri ve evlerin panjurları zarar gördü. Devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi.
Yaşanan olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Fatma Ekmekçi, "Şimdiye kadar böyle bir şeye şahit olmadım. Her şey bir anda olup, bitti. Dışarı çıkıp, baktığımda ağaçlar devrilmiş, spor salonunun çatısı uçmuştu" dedi.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-01-13 13:03:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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